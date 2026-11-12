Gobierno designa a sus representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Gobierno Nacional designó a través de los decretos 1709 y 1733 de 2026 a sus nuevos representantes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Entre los designados está Efraín Valencia Andrade, presidente del Comité Intergremial del Tolima, miembro de la Junta Directiva de Fenalco y actual gerente del Centro Comercial la Estación.

Por otra parte, también llega a la Junta Directiva de la CCI, Santiago Echeverry Alvira, gerente de la empresa Yel Cóctel y quien es actual coordinador del Partido Político Defensores de la Patria en el departamento del Tolima.

Cierra el grupo Rafael Vásquez Henao, empresario con trayectoria en el desarrollo de negocios, dirección comercial y gestión empresarial, con experiencia en Colombia y diferentes mercados de América Latina. Fue el coordinador departamental de empresarios de la Campaña del presidente, Abelardo de la Espriella.

Finalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nombró a María Clemencia Perdomo, José Raúl Bonilla y Ricardo Ortigoza como suplentes en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Los nuevos miembros de la Junta Directiva de la CCI llegan en medio de una compleja situación institucional por la polémica que generó la terminación del contrato de Carlos Enciso como presidente ejecutivo, que Victoria Castillo fuera designada y aceptara el cargo, y finalmente proximidad de las elecciones de los nuevos integrantes por parte de los empresarios el próximo 3 de diciembre.