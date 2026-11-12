Alias ‘Samuel’ fue capturado por estar vinculado presuntamente al robo de autopartes en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de un hombre de 43 años conocido con el alias de ‘Samuel’ quien era investigado por su presunta participación en el robo de autopartes en varios sectores de la ciudad.

“Este es el resultado de un proceso investigativo en el que se logró establecer su presunta participación en varios hechos delictivos registrados en la capital tolimense, especialmente en la modalidad conocida como cochero, consistente en el rompimiento de vidrios o la vulneración de los sistemas de seguridad de vehículos para apoderarse de los elementos dejados en su interior”, aseguró el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades indicaron que esta persona presuntamente aprovechaba las zonas con poca iluminación para violentar chapas y romper los vidrios de los carros con el fin de sustraer las pertenencias de valor.

“Los investigadores también evidenciaron que alias ´Samuel´ registra tres anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y hurto agravado, correspondientes a los años 2012, 2023 y 2026, antecedentes que fortalecieron las labores investigativas adelantadas en su contra”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: alias ‘Samuel’ fue enviado a un centro carcelario por parte de un juez de la República. .