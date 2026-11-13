Sicariatos en menos de 24 horas dejan dos muertos y un adolescente herido en El Espinal, Tolima

Tolima

En menos de 24 horas se presentaron dos hechos violentos que alteraron de nuevo el orden público en El Espinal, Tolima. Dos ataques sicariales dejaron dos hombres muertos y un adolescente de 16 años herido.

Según el teniente coronel Julián Geovanny Rodríguez, comandante de la Policía en El Espinal, el primer hecho fue cometido en la tarde del jueves 12 de noviembre, en la vía que conduce de esta población a Suárez, sector de Canoas, donde sicarios en motocicleta dispararon contra las víctimas, que también se movilizaban en motocicleta.

“Personas fueron lesionadas con impactos de arma de fuego. Lamentablemente, un hombre de 32 años falleció cuando era trasladado al centro hospitalario de esta población. Entretanto, un adolescente de 16 años resultó lesionado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación”, detalló el oficial.

La víctima mortal fue identificada como Luis Miguel Ávila, residente de Suárez, quien regresaba a su municipio de origen. A este caso se suma otro hombre asesinado en horas de la noche, en un ataque sicarial cometido en vía pública del barrio Nacional de El Espinal.

La víctima es un hombre de 34 años, pendiente todavía por identificar. En ambos casos, las autoridades desplegaron equipos especiales de Policía Judicial para investigar los móviles detrás de los crímenes, sin todavía conocer hipótesis de los casos.