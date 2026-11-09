ANT habilita puntos temporales de atención presencial en 19 ciudades del país
La atención presencial se prestará en sedes de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mientras avanza el alistamiento de las nuevas instalaciones de la ANT.
Debido al proceso de alistamiento de las nuevas sedes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a partir de este viernes 6 de noviembre, la atención presencial para adelantar trámites y acceder a los servicios institucionales se prestará temporalmente en 19 ciudades, a través de siete sedes de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y doce del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Los servicios virtuales de la entidad funcionarán normalmente.
Los Puntos temporales de atención en sedes de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) son:
- Tunja: sede ADR, carrera 6 #46-26.
- Ibagué: sede ADR, carrera 5 #44-19.
- Neiva: sede ADR, calle 7 #6-27.
- Cartagena: sede ADR, calle 32A #8A-50.
- Santa Marta: sede ADR, calle 24 #3-95.
- Montería: sede ADR, carrera 2 #97-25.
- Popayán: sede ADR, carrera 5 #2-28.
Los Puntos temporales de atención en sedes del ICA, son:
- Arauca: calle 15 #14-42, barrio Las Américas.
- Atlántico: calle 18 #50-32, Soledad.
- Caquetá: carrera 7 entre calles 21 y 22, Florencia.
- Casanare: calle 4 y 5 #18-40/73, Yopal.
- Quindío: avenida Bolívar 28 Norte, sector Regivit, Armenia.
- Santander: avenida Quebrada Seca #31-39, Bucaramanga.
- Sucre: carrera 25B #25-116, Sincelejo.
- Vichada: carrera 23#22ª-25, Puerto Carreño.
- Norte de Santander: avenida 11E #3N-94, Cúcuta.
- La Guajira: calle 15#10-42, Riohacha.
- Nariño: kilómetro 5 vía Pasto-Obonuco, Pasto.
- Valle del Cauca: carrera 36ª con calle 23, Cali.
La atención en estas sedes se realizará en el horario habitual, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
La ANT mantendrá habilitados sus canales de atención no presencial:
- Línea nacional: 018000933881
- Línea de atención en Bogotá: (+57) 601 518 5858.
- Correo electrónico: info@ant.gov.co.
- Atención al ciudadano: atencionalciudadano@ant.gov.co.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) garantiza la atención al ciudadano.