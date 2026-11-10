Gobernadora del Tolima pide al Congreso cambiar la legislación contra la minería ilegal

Capturada tomada de la transmisión de Youtube de la Comisión Quinta del Senado.

Tolima

Este martes 10 de noviembre se cumplió en la Comisión Quinta del Senado de la República un debate de control político a los ministerios de Defensa y Ambiente sobre la minería ilegal en los departamentos de Tolima, Antioquia y Santander.

En medio de su intervención, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, propuso al Congreso de la República la aprobación de una legislación minera distinta a la actual. Considera que las normas vigentes no han sido efectivas para controlar el daño ambiental que ha dejado la extracción ilegal de oro en municipios como Ataco.

Matiz explicó varios de los puntos que podrían ser incluidos en una nueva legislación minera y defendió un enfoque que preste atención a toda la cadena comercial de la minería ilegal.

“Tenemos que cambiar la legislación que hoy tenemos. Una legislación que cierre los espacios aprovechados por las economías ilegales, que permita distinguir entre la minería de subsistencia y la explotación criminal mecanizada que tenemos. Eso es supremamente importante porque también tenemos minería de subsistencia”, afirmó.

Seguidamente, la mandataria resumió su propuesta en cinco necesidades principales:

Diferenciar al minero artesanal y de subsistencia de las estructuras criminales que destruyen los ríos con maquinaria pesada. Controlar efectivamente la maquinaria, los combustibles y los insumos utilizados en la explotación ilegal. Garantizar la trazabilidad del oro para saber de dónde viene, quién lo transporta, quién lo compra y quién lo comercializa. Perseguir a quienes financian, suministran maquinaria, transportan, compran, comercializan y lavan las ganancias de esta economía criminal. Crear alternativas reales de formalización y reconversión productiva para las comunidades que quieren trabajar legalmente.

“La naturaleza aquí no necesita padrinos políticos de última hora; lo que necesita son instituciones que cumplan; lo que necesita son autoridades que actúen; y hoy lo que necesitan son leyes que sirvan”, concluyó la gobernadora del Tolima.

Por último, también solicitó al Gobierno nacional que mantenga su presencia en la zona de Ataco tras la reciente operación que permitió expulsar a más de mil mineros ilegales, aunque todavía permanecen cerca de 4.000, según cálculos oficiales.