Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, celebró el sometimiento a la justicia de alias ‘Chapolo’

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, felicitó a través de su cuenta X a la Fuerza Pública por el sometimiento a la justicia de Jhan Carlos Rodríguez Masmela alias ‘Chapolo’, cabecilla principal de la Estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.

Según la mandataria seccional, con el sometimiento a la justicia del cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC que operaba en los departamentos del Tolima y el Huila, los habitantes reciben una noticia que devuelve esperanza al sur del departamento y otras regiones del país.

Alias ‘Chapolo’ disidente de las Farc de la facción que lidera en el país alias ‘Iván Mordisco’, se habría sometido ante las autoridades en el municipio de Iquira, Huila, por este delincuente las autoridades del Tolima ofrecían hasta $300 millones de recompensa.

“Alias Chapolo es señalado de extorsionar a campesinos, cafeteros y comerciantes, amenazar a las comunidades y controlar economías ilegales en el sur del Tolima”, indicó la gobernadora, Adriana Matiz.

En su mensaje en X Matiz también agradeció al presidente, Abelardo de la Espriella, por su compromiso con la seguridad del Tolima y Colombia.

Finalmente, aseguró que el sometimiento a la justicia de alias ‘Chapolo’ es el resultado de la coordinación entre las autoridades territoriales, la Fuerza Pública, la justicia y el Gobierno nacional.

Otros datos del sometimiento a la justicia de ‘Chapolo’

Según la Quinta División del Ejército este cabecilla era uno de los responsables de orientar y coordinar el accionar criminal de esta estructura, se le atribuyen las amenazas a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, además de ataques terroristas contra unidades militares mediante con el uso de drones acondicionadas con dispositivos explosivos, homicidios selectivos, extorsiones sistemáticas contra comerciantes, ganaderos, agricultores y diferentes sectores productivos, así como reclutamiento de personas y retenciones ilegales.

Alias ´Chapolo´ se sometió a la justicia junto con su compañera sentimental y tres presuntos integrantes de su anillo de seguridad, quienes se presentaron ante las unidades militares para acogerse a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.