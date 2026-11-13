Dos sismos de magnitud 4.2 sacudieron al Tolima en menos de 20 minutos

Tolima

Dos sismos estremecieron el suelo del Tolima en la tarde de este viernes 13 de noviembre, en cuestión de apenas 18 minutos. Ambos tuvieron como epicentro el municipio de Chaparral y coincidieron en la magnitud de 4.2.

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Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primero se registró sobre las 2:43 de la tarde, a una profundidad inferior a los 30 kilómetros. El segundo ocurrió sobre las 3:01, con una profundidad similar. Ambos se sintieron con fuerza en el sur del Tolima, la capital Ibagué y otras regiones del país.

Gran temor generaron ambos movimientos telúricos en el Tolima, lo que obligó a evacuar edificios como la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué. En instituciones como la Universidad del Tolima suspendieron actividades por lo que resta de la jornada.

“La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, mantiene activo el monitoreo y el barrido preventivo con los organismos de socorro en el sur del departamento para descartar afectaciones estructurales o personas lesionadas. Pedimos a la ciudadanía informarse solo por canales oficiales”, informó la entidad.

¿Por qué está temblando tanto en Chaparral, Tolima?

Hasta ahora no se reportan daños materiales producto de los dos sismos. Sin embargo, el enjambre sísmico de Chaparral ya deja más de 100 familias damnificadas. Desde septiembre, en el municipio y sus alrededores se han registrado más de 1.700 sismos.

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El enjambre sísmico de Chaparral ha sido uno de los fenómenos naturales más inusuales para el país tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, todavía se desconocen las causas concretas que pudieron desencadenarlo y escasea la información científica y oficial al respecto.

Los expertos del SGC señalan que Chaparral y el sur del Tolima se encuentran en una zona de alta amenaza sísmica, con terremotos que datan incluso del siglo XVIII. Sin embargo, la falta de estudios dificulta la comprensión de lo que ocurre en el subsuelo de Chaparral y municipios vecinos.