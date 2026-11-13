Las autoridades de Ibagué capturaron a 22 personas vinculadas a una oficina de sicarios

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de 22 personas que harían parte de una organización criminal denominada ´Los Capullos 2´ dedicada presuntamente a la comercialización de sustancias estupefacientes, sicariatos, extorsiones, tráfico de armas de fuego y hurto de motocicletas que eran comercializadas o utilizados para la ejecución de acciones violentas.

Según el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la investigación que duró 8 meses fue liderada por la SIJÍN a través de su Grupo de Trabajo de Delitos Contra la Vida en coordinación con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

“Fueron ejecutadas 12 diligencias de allanamiento y registro en los barrios Modelia, Territorio de Paz, Tierra Santa, San Antonio, Las Delicias, Boquerón, Villa del Sol y El Salado, entre otros sectores priorizados de la capital tolimense, materializando órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego”, destacó el coronel, Jeison Giraldo Pineda.

En medio de las investigaciones se identificó que los alias ‘Care Sapo’ y ‘Gallina’ pese estar en la cárcel seguían liderando la organización delincuencial y tenían en las calles de Ibagué como coordinadores a los alias ‘Loco Kevin’ y ‘Chanchis’.

Alias tras los sicariatos en Ibagué

Según la Policía Metropolitana fueron judicializados como presuntos sicarios, determinadores, colaboradores y enlaces financieros, entre ellos alias ´Costeño´, ´Yuca´, ‘Juan’, ‘Churry’, ‘Harrison’, ‘Chander’, ‘Molina’, ´Care Cortado’, ‘Ñungo’, ‘Enano’, ‘Diablo’, ‘Iguano’, ´Kata´, ´Betty´, ´Laura R´, ´Camila´, ´Alison´, una mujer de 22 años y un adolescente, quienes, según la investigación, desempeñaban funciones específicas dentro del entramado criminal.

Finalmente, el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, reveló que en los allanamientos se incautaron 24 teléfonos celulares, un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos, un computador portátil, dos tabletas electrónicas y $14 millones en efectivo, elementos que serán incorporados al proceso judicial.

Las labores investigativas permitieron establecer que esta estructura delincuencial estaría involucrada en 20 homicidios ocurridos entre los años 2022 y 2026, ejecutados bajo la modalidad de sicariato y homicidios por encargo en distintos sectores urbanos y rurales de Ibagué, entre ellos la vereda La Helena, Chucuní y Ambalá, así como los barrios Jardín, Ciudadela Simón Bolívar, Brisas de la Ceibita, Álamos, El Limón, Fuente Santa, Villa Cindy, El Salado, Villa Resistencia, Jardín Santander, Ceiba Norte, El País y La Samaria, además del barrio La Ceiba del municipio de San Luis.

Dato: las autoridades realizaron siete notificaciones judiciales en centros penitenciarios, donde permanecían recluidos algunos de los principales cabecillas, quienes, al parecer, continuaban coordinando y direccionando las actividades delictivas desde los establecimientos carcelarios.