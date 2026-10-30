ANT sacará a comunidad indígena Manese del antiguo basurero en Arauca

Cerca de 300 integrantes de la comunidad indígena Manase, desplazados por la violencia desde Casanare y asentados actualmente en un relleno sanitario en Arauca, recibieron la visita de la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, quien escuchó sus reclamos y se comprometió a dar soluciones a sus necesidades territoriales lo antes posible, para que el trabajo en el Campo Milagro les permita vivir dignamente.

Actualmente, las familias enfrentan condiciones precarias de habitabilidad, sin acceso a agua potable y con dificultades que afectan especialmente a los niños y las niñas. Durante el encuentro, los líderes indígenas manifestaron haber sido engañados por el gobierno anterior.

“Sabemos de todo el proceso que llevan y vamos a buscar la solución definitiva, porque a nosotros nos corresponde saldar esa deuda con ustedes, darles la ruta y garantizarles la seguridad jurídica que merecen lo más pronto posible, sea en Casanare o en Arauca”, expresó la directora Garrido.

Por su parte, José Luis Benítez Burusi, autoridad mayor del pueblo Manase, la disposición expresada por la funcionaria para atender las necesidades de su comunidad.

“Estamos contentos y agradecidos con la doctora Lina Garrido y toda su comitiva. Gracias, porque tiene toda la voluntad y la intención de ayudar a esta población indígena que ha sido vulnerada en todo y nunca fue escuchada por el gobierno anterior”, aclaró.

Con esta comunidad, el Gobierno Nacional espera que sean propietarios de sus tierras, impulsen la productividad y produzcan más alimentos para Colombia.