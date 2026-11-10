La Lonja asegura que Medellín no es la ciudad más cara para comprar vivienda en Colombia

Medellín

Un estudio adelantado por La Lonja, el Gremio Inmobiliario, consultó y comparó los precios en la oferta de vivienda nueva y usada en cinco ciudades del país.

Dentro de lo que pudo evidenciar, se mostró la manera como se está comportando el sector inmobiliario en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.

Mercado de vivienda usada

En el mercado de la vivienda usada, el gremio analizó los precios de 15.400 viviendas en la oferta que se tenía entre los meses de agosto y octubre del presente año, y la ciudad de Bogotá tiene el precio por metro cuadrado más alto del país.

En promedio, “el metro cuadrado cuesta $7.215.186 en Bogotá, $7.061.821 en Cartagena, $6.303.981 en Medellín, $4.581.706 en Cali y $4.357.957 en Barranquilla”, explicaron desde La Lonja.

En el análisis de esas cifras se destaca que Bogotá está 14 por ciento por encima de Medellín y Cartagena 12 por ciento. Cali y Barranquilla están 27 por ciento y 31 por ciento por debajo.

Variables para el estudio

Este estudio cuenta con dos variables: el rango de área y el estrato socioeconómico. Esta segmentación permite evitar interpretaciones equivocadas a partir de los precios inmobiliarios promedio, ya que la composición de la oferta varía entre ciudades.

Bajo esta metodología, Medellín tiene un precio por metro cuadrado inferior al de Bogotá en casi todos los segmentos analizados y al de Cartagena en la mayoría.

Aclararon desde este gremio inmobiliario que la brecha de precios entre Medellín y Bogotá se ha reducido en los últimos años.

El análisis del gremio

Federico Estrada, gerente de La Lonja, el Gremio Inmobiliario, explicó que “los precios de la vivienda han subido en todo el país, y en Medellín la percepción es fuerte porque la vivienda pesa mucho en el presupuesto de los hogares. Pero los datos muestran que la ciudad no tiene los precios más altos”.

Para el líder gremial, hoy el reto de fondo es que se construye menos vivienda de la que necesitan los nuevos hogares, y mientras la demanda siga por encima de la oferta, la presión sobre los precios de venta y arriendo va a continuar.

“Esperamos que, con la aprobación de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, se mitigue el problema al facilitar las condiciones para construir y regular el mercado inmobiliario”, dijo Federico Estrada.

Vivienda nueva

Para los valores de vivienda nueva de estrato 6, según datos de La Galería Inmobiliaria, “Bogotá registra el precio más alto: $16.483.910 por metro cuadrado, 8% más que Medellín ($15.215.924)”.

En las otras ciudades capitales es menor: 12 por ciento menos en Cartagena, 21 por ciento en Cali y 23 por ciento en Barranquilla.

¿Cómo está Antioquia?

El estudio revela que en el departamento de Antioquia, Medellín lidera los precios más altos; le sigue Envigado con un cinco por ciento en promedio por debajo, luego Rionegro con el 11 por ciento menos y El Retiro con un 18 por ciento de valores más bajos.

Desde La Lonja insistieron en la necesidad de la construcción de nuevas viviendas para garantizar una estabilidad en los precios y que la oferta pueda suplir la demanda que hoy tiene esta región del país.