67 familias denuncian ocupación ilegal de predio entregado por la ANT en Venecia, Antioquia

67 familias denuncias que impedimientos para ocupar predio entregado por la ANT en Venecia, Antioquia. Foto: Forjando Futuros.

Venecia, Antioquia

Un total de 67 familias víctimas del conflicto armado, desplazadas de la región de Urabá, denuncian que no han podido ocupar ni poner a producir un terreno que les fue entregado por la Agencia Nacional de Tierras en el municipio de Venecia, Suroeste antioqueño.

Se trata del predio La Antigua, terreno que perteneció a Bernardo Alberto Sánchez Noreña, capturado durante la Operación Milenio en 1999 y posteriormente condenado y extraditado por narcotráfico. Este fue adjudicado el pasado 31 de julio a integrantes de la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto, como parte de las medidas de reparación a esta población.

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, las familias recibieron 2,4 hectáreas de tierra, pero aseguran que personas presuntamente relacionadas con los antiguos propietarios continúan ocupando el inmueble, lo que ha impedido que más de 130 beneficiarios puedan desarrollar sus actividades agrícolas.

La Fundación Forjando Futuros señaló que, desde la entrega del predio, las familias han solicitado acompañamiento institucional a la ANT en Medellín, incluso mediante plantones, sin obtener una solución definitiva.

“Debe resolver ese tema de esos ocupantes que estaban allí, entre comillas ocupantes, personas que estaban allí de manera ilegal en el predio, para que las familias campesinas puedan adelantar sus proyectos productivos allí. Debe proceder con actuación policial y las facultades policiales que tiene la Agencia Nacional de Tierras a entregarle completamente desocupado ese predio para que ellos la puedan hacer productiva”, señaló Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.

Ante esta situación, el pasado 27 de octubre los campesinos ingresaron pacíficamente a la propiedad y solicitaron acompañamiento de la Policía para dialogar con quienes permanecían en el lugar. En medio del operativo, las autoridades encontraron un arma de fuego sin los permisos correspondientes en poder de uno de los ocupantes, quien fue trasladado a la estación de Policía de Venecia.

Piden intervención de la Agencia Nacional de Tierras

La Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras y a las autoridades competentes para que intervengan y garanticen la seguridad de las familias beneficiarias.

La organización también solicitó que se haga efectiva la ocupación del terreno y se avance en nuevas adjudicaciones que permitan a las víctimas del desplazamiento reconstruir sus proyectos de vida.

“Para nosotros es muy difícil una propiedad que es de la asociación, porque nos hicieron una entrega provisional el 31 de julio de 2026 y que nosotros no podamos desarrollar nuestra propia actividad como lo manda la norma y la ley”, indicó José Augusto Echavarría, representante de la Asociación Campesina de Urabá Víctimas del Conflicto.

El objetivo de las familias es desarrollar actividades productivas que les permitan generar ingresos, garantizar su sustento y abastecer a comunidades cercanas.