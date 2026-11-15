Seis capturados por robos cerca del Pueblito Paisa y la avenida Regional de Medellín

Medellín, Antioquia

Seis personas fueron capturadas por su presunta participación en robos cerca del Pueblito Paisa, la avenida Regional y otros sectores de la comuna 16-Belén, en Medellín. Las detenciones se realizaron durante la segunda fase de la operación Sombra Verde, en un trabajo conjunto entre la Alcaldía y la Policía Nacional.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían relacionados con diferentes hurtos cometidos desde comienzos de 2025. Los responsables presuntamente aprovechaban zonas boscosas, poco iluminadas y corredores de circulación para intimidar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

En varios de los casos habrían utilizado armas blancas y de fuego, e incluso causado lesiones a las personas afectadas. Los hechos se presentaban principalmente entre las 5:00 de la tarde y la medianoche.

Zonas donde se cometían los robos

Entre los puntos identificados en la investigación están los alrededores del Pueblito Paisa, la conexión de la avenida Ferrocarril con la avenida Regional, la calle 30, la calle 12 sur y diferentes sectores de la comuna 16-Belén.

Estos corredores son utilizados diariamente por residentes, visitantes y conductores, además de conectar con zonas de interés turístico y de movilidad de la ciudad.

“Estamos golpeando a quienes utilizan la violencia para robarles a los ciudadanos. Aquí hay investigación, seguimiento y resultados. No vamos a permitir que los delincuentes se apropien de nuestros corredores turísticos y vías principales”, afirmó el secretario de Seguridad y Convivencia encargado, Sebastián Acosta.

Los capturados responderán por hurto agravado

La segunda fase de la operación Sombra Verde permitió hacer efectivas las seis órdenes de captura. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Acosta señaló que las autoridades continuarán con las investigaciones y los operativos para combatir el hurto en los corredores de movilidad y espacios públicos de Medellín.

Por ahora, la información entregada por las autoridades no precisa la identidad de los capturados ni el número exacto de víctimas relacionadas con los hechos investigados.