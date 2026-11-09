Extraña muerte de dos hermanas gemelas en Medellín: hallaron pastillas y un jabón artesanal

Investigan muerte de dos hermanas gemelas en Medellín por aparente consumo de pastillas y jabón. Foto: Cortesía.

Medellín

La muerte de dos hermanas gemelas de 33 años en extrañas circunstancias al interior de una vivienda en Medellín es materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Linda Rosa García Hortua y Laura María García Hortua, quienes fueron halladas inconscientes sobre una cama, luego de que una ciudadana alertara a las autoridades mediante una llamada a la línea de emergencias 123 en la comuna 13.

Según el reporte preliminar de la Policía, una patrulla se desplazó hasta el inmueble y encontró a las dos mujeres acostadas boca arriba, con los signos vitales muy bajos. Junto a ellas fueron halladas varias pastillas de zopiclona, un medicamento utilizado para tratar el insomnio, y un jabón artesanal.

Las primeras versiones indican que las hermanas habrían ingerido tanto el medicamento como el jabón, hechos que son indagados por su posible relación con sus fallecimientos.

Los uniformados coordinaron el traslado inmediato de las dos mujeres en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier, donde fueron recibidas por el personal médico.

Sin embargo, una de las hermanas llegó sin signos vitales al centro asistencial, mientras que la otra falleció minutos después en la sala de reanimación, según el informe conocido.

Medicina Legal determinará las causas de las muertes

Tras el doble fallecimiento, agentes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana asumieron las diligencias de inspección judicial y realizaron el traslado de los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Será esta entidad la encargada de establecer, mediante los respectivos estudios forenses y toxicológicos, las causas exactas de las muertes y determinar si existió alguna relación con las sustancias encontradas en la habitación.