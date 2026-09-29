200 hogares podrán acceder a subsidios de $15 millones para comprar vivienda nueva en Medellín

Medellín, Antioquia

Hasta 200 hogares de Medellín podrán acceder a un subsidio de $15 millones para la compra de vivienda nueva, gracias a la estrategia “Compra tu Casa”, impulsada por el Distrito a través del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).

La iniciativa fue presentada en el marco de la Feria de Vivienda de La Lonja, donde el Distrito acompañó a las familias interesadas en dar el paso hacia la adquisición de una vivienda propia. Los subsidios están destinados a la compra de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

La convocatoria está dirigida a hogares cuyos ingresos sean de hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con esta estrategia, el Distrito busca facilitar el acceso a vivienda nueva mediante un apoyo económico que se suma al esfuerzo de las familias para concretar la compra.

Articulación institucional con la oferta del sector constructor

“Para nosotros, cada subsidio representa una posibilidad concreta de apoyar el esfuerzo que ya hace una familia para acceder a su vivienda. Por eso seguimos trabajando de la mano con los hogares y con el sector constructor para que más familias de Medellín puedan cumplir ese propósito”, aseguró Óscar Andrés Cardona Cadavid, director del Isvimed.

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Las familias interesadas pueden consultar los requisitos y realizar el proceso de inscripción de manera gratuita a través de la página oficial del Isvimed, donde está disponible la información correspondiente a la estrategia “Compra tu Casa”.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 o hasta que se agoten los 200 cupos disponibles. De acuerdo con la información del programa, el proceso de escrituración de las viviendas tiene como fecha límite estimada el 31 de diciembre de 2027.

La estrategia busca articular el acompañamiento institucional con la oferta del sector constructor para ampliar las posibilidades de acceso a vivienda nueva para hogares de Medellín.