Fiscalía pide archivar investigación contra expresidente Uribe en el caso de sobornos a testigos

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto soborno a exparamilitares para que modificaran testimonios en su contra.

Según el ente acusador, las denuncias no contaban con pruebas que las respaldaran y se basaban en rumores.

La decisión se adoptó de conformidad con la ley y deja abierta la posibilidad de reabrir el caso si aparece nueva evidencia.

El expediente estaba relacionado con señalamientos sobre supuestos pagos y presiones a exparamilitares para que declararan contra Iván Cepeda o modificaran sus versiones sobre presuntos vínculos de los hermanos Uribe con el Bloque Metro de las autodefensas.

En cuanto al presunto fraude procesal, la Fiscalía señaló que los hechos relacionados con algunos testigos ya habían sido objeto de análisis durante otro juicio oral, por lo que no emitiría un nuevo pronunciamiento sobre ese punto.

En la resolución, de 47 páginas, la Fiscalía concluyó que no era posible determinar que las conductas denunciadas hubieran ocurrido y, por tanto, tampoco establecer la configuración del delito de soborno en actuación penal.

“No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal”, señala el documento.

La determinación fue adoptada con fundamento en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, que contempla el archivo de las diligencias cuando no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizar la conducta como delito o indicar su posible existencia

El partido político, Centro Democrático se pronunció sobre la decisión de la fiscalía y afirmó que la verdad termina imponiéndose.

“Una vez más, las acusaciones de Cepeda contra el expresidente Uribe se derrumban ante la falta de pruebas”. ¡La verdad termina imponiéndose!