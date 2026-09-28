Cierre positivo de la Feria de la Vivienda 2026 con expectativas de negocios por $200.000 millones
Durante tres días, compradores e inversionistas exploraron opciones de vivienda nueva, usada y proyectos de inversión en el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá.
Medellín
La Feria de la Vivienda 2026 concluyó en Plaza Mayor con un balance positivo por parte de los expositores y cerca de 14.000 visitantes. Según las proyecciones de La Lonja, en las próximas semanas podrían concretarse alrededor de $200.000 millones en negocios de propiedad raíz derivados de los contactos generados durante los tres días del evento.
El gremio inmobiliario destacó la confianza de los asistentes y la presencia de un público enfocado en tomar decisiones de compra. La propiedad raíz se sigue consolidando como una de las alternativas de inversión más sólidas y rentables para los colombianos, respaldada por la expectativa favorable ante una posible disminución de las tasas de interés.
Dinamismo inmobiliario y facilitación de la oferta
El evento sirvió como punto de encuentro entre compradores, inversionistas, constructoras, inmobiliarias y entidades financieras. Este espacio permitió a las familias comparar opciones de vivienda nueva y usada, así como alternativas de financiación y opciones de inversión en un solo lugar, optimizando su tiempo y presupuesto.
Desde La Lonja enfatizaron que la tendencia a la baja en las tasas de interés podría dinamizar el crédito hipotecario, abriendo una ventana de oportunidad clave. “Ratificamos las expectativas positivas de las personas y la confianza para la inversión”, señaló Federico Estrada, gerente de La Lonja – El Gremio Inmobiliario.
Perspectivas para el crecimiento del sector
Para el sector inmobiliario, los resultados reafirman la importancia de promover condiciones que favorezcan la inversión y fortalezcan la oferta habitacional. La feria dejó una lectura clara sobre el valor de la vivienda como mecanismo de protección y crecimiento del patrimonio frente a la volatilidad de otros activos.
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Finalmente, las entidades participantes mantendrán abiertas las conversaciones sobre los requerimientos del mercado para seguir creciendo. Mantener la confianza de los compradores y fortalecer el acceso al crédito serán aspectos fundamentales para acompañar la evolución de la propiedad raíz en la región.