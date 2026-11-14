Luis Felipe Henao anunció austeridad en el Fondo Milagro: “El equipo y sus sueldos serán modestos”

El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció que aceptó la designación como gerente del Fondo Milagro, mecanismo creado para canalizar recursos destinados a las familias damnificadas por el reciente terremoto en Colombia.

A través de un mensaje en redes sociales, Henao agradeció la confianza depositada en él y aseguró que asumirá la responsabilidad bajo principios de transparencia y celeridad, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen lo más rápido posible a las personas afectadas por la emergencia.

El nuevo gerente del Fondo Milagro destacó que su labor será ad honorem, por lo que no recibirá salario por el desempeño de sus funciones. “Mi vinculación será ad honorem. No percibiré sueldo. Servirle a Colombia en este momento es el mayor honor que puedo tener”, afirmó.

Henao señaló además que trabajará para que cada peso recaudado sea administrado con total transparencia y destinado oportunamente a las familias damnificadas por el desastre natural.

El nombramiento busca fortalecer la gestión y distribución de las ayudas económicas dirigidas a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto.