Metro de Medellín cerró taquillas en 6 estaciones: estas serán las forma de recargar la Cívica

Recarga de la tarjeta cívica en el Metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

Medellín

Desde el lunes 9 de noviembre, el Metro de Medellín puso en marcha una nueva etapa de su transformación digital con el cierre definitivo de los puntos de venta en las estaciones Floresta, Acevedo, Parque Berrío (Centro Norte), Envigado, Ayurá e Itagüí.

La medida hace parte de una estrategia que la empresa de transporte viene desarrollando desde hace cinco años, con el propósito de facilitar las recargas de la tarjeta Cívica, promover el uso de herramientas digitales y ofrecer nuevas alternativas de atención a los pasajeros.

Aunque los puntos de venta dejaron de operar, los usuarios seguirán contando con acompañamiento presencial. Los trabajadores que anteriormente atendían estos espacios asumirán funciones como orientadores de experiencia, encargados de resolver inquietudes, brindar información y apoyar a los viajeros en el uso de los diferentes canales de recarga.

¿Cómo recargar la tarjeta Cívica sin acudir a los puntos de venta?

El sistema cuenta actualmente con 289 máquinas de recarga automática, distribuidas en su red, además de diferentes plataformas digitales para agregar saldo a la tarjeta Cívica.

App Cívica: permite realizar recargas desde el celular.

permite realizar recargas desde el celular. Nequi: ofrece una alternativa digital para recargar el medio de pago.

ofrece una alternativa digital para recargar el medio de pago. App Bancolombia: permite efectuar recargas a través de sus servicios financieros.

permite efectuar recargas a través de sus servicios financieros. WhatsApp: el nuevo canal de recargas funciona mediante el número +57 324 557 1245, en alianza con el Banco GNB Sudameris, y permite realizar pagos desde entidades financieras habilitadas en la Zona Bre-B.

Otro de los cambios anunciados es la ampliación de los horarios de los Puntos de Atención al Cliente, donde los viajeros pueden realizar trámites relacionados con la tarjeta Cívica y recibir asistencia personalizada.

A partir del 17 de noviembre, los PAC ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio Oriente, San Antonio Occidente, Itagüí y San Javier atenderán de lunes a viernes, entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

Adicionalmente, los puntos de Acevedo, San Antonio Occidente e Itagüí prestarán servicio los sábados durante ese mismo horario.

La transformación tecnológica del Metro de Medellín también contempla una nueva alternativa para ingresar al sistema sin depender exclusivamente de la tarjeta Cívica.

La empresa anunció que próximamente los usuarios podrán utilizar tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard directamente en los validadores que estén habilitados para recibir estos medios de pago.

Con estos cambios, el Metro de Medellín avanza hacia un modelo que integra atención presencial, herramientas tecnológicas y nuevas opciones de pago. El objetivo es agilizar las transacciones y facilitar los desplazamientos de los miles de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte del Valle de Aburrá.