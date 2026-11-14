Cuatro hipopótamos cruzaron la autopista Medellín-Bogotá y casi provocan un accidente

Medellín, Antioquia

Cuatro hipopótamos fueron captados mientras cruzaban la autopista Medellín-Bogotá, en el tramo comprendido entre Doradal y el desvío hacia Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. El hecho ocurrió durante la segunda semana de noviembre de 2026 y estuvo cerca de provocar un accidente de tránsito.

En un video difundido en redes sociales se observa a los animales atravesando la carretera durante la noche, mientras una tractomula y un vehículo particular se aproximaban al lugar. Ambos automotores estuvieron cerca de colisionar contra los hipopótamos.

La situación evidencia el riesgo que representa la presencia de estos animales de gran tamaño en una vía nacional por la que circulan vehículos particulares, buses y transporte de carga.

Precaución al conducir de noche entre Doradal y Puerto Triunfo

La presencia de hipopótamos en la autopista Medellín-Bogotá representa un peligro especial durante las horas nocturnas, cuando la visibilidad disminuye y los conductores pueden tener dificultades para identificar animales sobre la calzada.

Los hipopótamos pueden pesar más de una tonelada, por lo que una colisión con uno de estos ejemplares podría tener consecuencias graves para los ocupantes de los vehículos.

Ante este riesgo, se recomienda a quienes transitan por el corredor entre Doradal y el desvío a Puerto Triunfo reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y prestar especial atención a los costados de la carretera.

Si un conductor encuentra hipopótamos sobre la vía, debe disminuir la velocidad de manera progresiva, detenerse a una distancia segura cuando sea necesario y evitar acercarse a los animales o intentar espantarlos.

Hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño

La presencia de hipopótamos en esta zona de Antioquia está relacionada con la expansión de la población de estos animales en el Magdalena Medio, especialmente en territorios cercanos a Doradal y Puerto Triunfo.

Su desplazamiento por áreas rurales y carreteras genera riesgos tanto para los habitantes como para los usuarios de las vías, debido a su tamaño, fuerza y comportamiento impredecible.

El episodio registrado durante la segunda semana de noviembre vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de extremar las precauciones en este corredor, particularmente durante la noche.