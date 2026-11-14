“Nunca es tarde para rectificar la persecución”: defensa de Uribe celebró archivo de Fiscalía

Justicia

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez celebró la decisión de la Fiscalía General de la Nación de archivar la investigación por el presunto soborno a exparamilitares.

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El abogado Jaime Granados, defensor principal del exmandatario, señaló que, después de varios años, finalmente se hizo justicia con su cliente. Esto, luego de que el ente acusador concluyera, tras una investigación, que el caso debía cerrarse por atipicidad de la conducta, es decir, porque no se configuró el delito de soborno en actuación penal.

“En algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron. Seguiremos defendiendo la democracia y confiando en las instituciones. Nunca es tarde para rectificar la persecución”, señaló en su cuenta oficial de X.

Además, dijo que “la deuda no se ha saldado, aún se sostienen muchos procesos con hilos tejidos desde la oscuridad. Aunque la justicia nos ha sido esquiva tantas veces, esperamos que pronto nos encuentre”.

Por su parte, el abogado Juan Felipe Amaya, también defensor del expresidente, calificó como una infamia los ocho años durante los cuales se mantuvo abierta la investigación.

“Esta indagación fue por la famosa compulsa de copias, en febrero de 2018, a Álvaro Uribe Vélez. Ocho años con la infamia a cuestas de que los testigos “Simón” y “Castañeda” habían sido sobornados, todo una gran mentira de Pablo Hernán Sierra. Seguirá cayendo la narrativa”, expresó.

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La investigación se originó por las declaraciones del exparamilitar Pablo Hernán Sierra sobre los supuestos sobornos a exintegrantes de grupos paramilitares para que declararan a favor de Uribe Vélez y en contra del senador Iván Cepeda.

Al explicar la decisión de archivo, la Fiscalía señaló que “No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal, lo que impide continuar el análisis de la tipicidad objetiva respectiva”.