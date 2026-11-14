DAVIarena abre sus puertas este sábado con un escenario para 17.800 espectadores

Medellín, Antioquia

Este sábado 14 de noviembre se inaugura el DAVIarena, un nuevo escenario de espectáculos del área metropolitana de Medellín que busca cambiar la oferta de entretenimiento en Antioquia. El recinto, ubicado en el municipio de Sabaneta, al sur de Medellín, abrirá sus puertas con un concierto de Juanes, para el que ya se anunció el primer lleno total de su historia.

Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment, compañía encargada de la operación del escenario, aseguró que la apertura representa un nuevo capítulo para los espectáculos en el Valle de Aburrá. Según explicó, el proyecto fue diseñado principalmente para conciertos, pero también podrá recibir eventos deportivos y familiares.

“Es un equipamiento, no me da miedo decirlo, lo digo con toda la tranquilidad, el más moderno de Latinoamérica”, afirmó Olea al presentar las características del escenario.

Una experiencia que va más allá de los conciertos

El DAVIarena tendrá capacidad para cerca de 17.800 espectadores y contará con más de 17 zonas de restaurantes, bares, espacios de hospitalidad, escaleras eléctricas y ascensores.

Uno de los aspectos que destacó Olea es el diseño de la arena y la visibilidad desde las diferentes localidades. Según el directivo, la línea visual fue uno de los elementos centrales de la arquitectura, con el propósito de que el público pueda disfrutar de los espectáculos desde cualquier ubicación.

El escenario también tendrá un espacio de entretenimiento denominado Zay, concebido como lounge y discoteca para funcionar antes y después de los eventos. Para la inauguración se anunciaron activaciones de marcas, zonas de encuentro, juegos artificiales y espacios gastronómicos.

La apuesta, explicó Olea, es que la experiencia de los asistentes no se limite al tiempo que dura el concierto, sino que incluya actividades y servicios alrededor del espectáculo.

Sonido, acústica y climatización

En materia técnica, el CEO de BeatHub Entertainment destacó el tratamiento acústico del recinto, desarrollado con la participación de una firma especializada de Inglaterra y adaptado por un arquitecto acústico colombiano.

El escenario contará además con un sistema de sonido profesional y una capacidad de climatización superior a 1.400 toneladas de aire acondicionado, según explicó Olea.

“Estamos haciendo realmente otro tipo de experiencia. Va a ser otro tipo de cómo se han vivido los espectáculos”, señaló.

La infraestructura fue concebida para responder a las exigencias de las grandes producciones musicales, tanto en las condiciones del escenario como en la comodidad de los artistas y sus equipos. Olea destacó especialmente los camerinos y la atención a los requerimientos de alimentación, hospitalidad y logística de quienes llegan con sus giras.

El Metro, aliado para llegar al escenario

La ubicación del DAVIarena y la conexión con el sistema de transporte masivo son otros de los aspectos destacados por sus operadores.

Olea invitó a los asistentes a utilizar el Metro para llegar al escenario y regresar después de los eventos. Para la inauguración de este sábado se contará con una operación especial del sistema de transporte, con ingreso durante la madrugada por la estación Itagüí y salidas hacia diferentes estaciones de la línea A.

El directivo señaló que el proyecto busca incentivar el transporte público ante los problemas de congestión vehicular que enfrentan las ciudades y destacó el trabajo conjunto con el municipio de Sabaneta y el Metro de Medellín.

Más de 70 espectáculos para 2027

Aunque su diseño está orientado principalmente a la música, el DAVIarena también recibirá eventos deportivos y familiares. Entre los espectáculos que mencionó Olea están producciones como Disney On Ice y Circo del Sol.

La compañía proyecta realizar más de 70 espectáculos durante 2027, con una programación que busca atraer público de Medellín, los demás municipios del Valle de Aburrá y otras regiones del país.

“Esto es un hecho metropolitano. Esto es algo que realmente no solo abarca a Sabaneta”, afirmó Olea, quien agradeció el respaldo de las administraciones municipales que impulsaron el desarrollo del proyecto.

La inauguración de este sábado con Juanes marcará el inicio de la operación de un escenario que aspira a convertirse en uno de los principales espacios para grandes espectáculos en Colombia.