Gobernador de Antioquia pide a Estados Unidos extraditar a alias Primo Gay tras su captura

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno de Estados Unidos que pida en extradición a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, capturado en una operación de inteligencia de la Fuerza Pública en zona rural entre los municipios de Briceño y Yarumal.

El detenido era considerado uno de los hombres más buscados del departamento y es señalado de cometer homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados contra la población civil. También habría sido hombre de confianza de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc.

Fuentes de Caracol Radio habían confirmado previamente que su captura se produjo en un operativo conjunto en el que participaron el Ejército, el Gaula Valle de Aburrá, BAIME1-CTI, GICOC y la Sijín de la Policía de Antioquia.

Tras conocerse la detención, el gobernador pidió la intervención de las autoridades estadounidenses para que soliciten su extradición.

“Solicito respetuosamente al Gobierno de Estados Unidos que pida en extradición a alias Primo Gay”, manifestó el mandatario.

Lo relacionan con el derribamiento de un helicóptero en Amalfi

Entre los hechos más graves que le atribuyen está su presunta participación en el derribamiento de un helicóptero Black Hawk, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, ocurrido en el municipio de Amalfi, a mediados de 2025. En ese ataque fueron asesinados 13 policías.

También estaría vinculado con el homicidio del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 8 de mayo.

Las autoridades lo señalan, además, de participar en homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en diferentes municipios de Antioquia.

“Cambió de brazalete para delinquir con el Clan del Golfo, pero siguió haciendo lo mismo: extorsionar, asesinar, desplazar familias y sembrar terror. No hay ideología alguna, solo la de las rentas criminales”, afirmó Rendón.

Pasó de las disidencias al Clan del Golfo

De acuerdo con la información de las autoridades, alias Primo Gay perteneció al Frente 36 de las disidencias de las Farc, donde habría sido hombre de confianza de alias Calarcá. Posteriormente pasó a las filas del Clan del Golfo, en medio de las disputas internas de esa estructura guerrillera.

Su cambio de organización fue informado por las autoridades departamentales en agosto de 2026 y se produjo en un contexto de confrontación entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías criminales en el norte antioqueño.

Estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia

Alias Primo Gay figuraba entre los 19 delincuentes incluidos en el cartel de la Operación Cazador Antioquia (OCA), estrategia impulsada por el gobernador Andrés Julián Rendón ante el Gobierno nacional para perseguir y capturar a los criminales considerados de alto valor que delinquen en el departamento.

Por información que permitiera su captura, la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

El mandatario destacó el trabajo de inteligencia del Ejército, la Policía y la Fiscalía que permitió ubicar y detener al señalado cabecilla. También reconoció el apoyo logístico de la Administración Departamental, que suministró alimentación y alojamiento a los integrantes del Gaula Élite que participaron en la operación.

“Esto es por las víctimas. Por los hijos de las mamás que les arrebataron. Por los comerciantes que padecieron sus extorsiones. Por las familias que tuvieron que abandonar su casa. Por nuestros policías y soldados asesinados. Por todos los antioqueños que vivieron bajo el miedo que sembró este sanguinario”, expresó el gobernador.

Con la captura, Uñates López quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras se conocen los detalles de su situación procesal y avanza la solicitud de extradición planteada por el mandatario departamental.