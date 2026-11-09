Federico Gutiérrez pidió reactivar la hidroeléctrica Espíritu Santo, de 600 MW

Ituango- Antioquia

Durante la visita a la central Hidroituango, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que solicitó a EPM retomar los estudios del proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo, una iniciativa que contempla construir una nueva central de generación en el río Cauca, con una capacidad proyectada de 600 megavatios.

La propuesta es desarrollar la hidroeléctrica aproximadamente 18 kilómetros aguas abajo de Hidroituango y aprovechar el potencial del caudal del río, incluida el agua que sale de la central actualmente en construcción. Gutiérrez, quien también preside la junta directiva de EPM, planteó que la iniciativa vuelva a tener prioridad en la agenda de expansión energética de la empresa.

“Yo, como presidente de la junta de EPM, pedí sacar de los anaqueles ese proyecto y que sea una realidad para Antioquia, para el país. Colombia necesita energía en firme y este es un seguro”.

El alcalde destacó que Espíritu Santo podría aportar otros 600 megavatios al sistema eléctrico nacional, una capacidad equivalente a una cuarta parte de los 2.400 megavatios para los que fue diseñada Hidroituango.

¿Dónde estaría ubicada la central Espíritu Santo?

El proyecto se localizaría en el río Cauca, antes del corregimiento de Puerto Valdivia, en jurisdicción de los municipios de Ituango, Briceño y Valdivia, en el norte de Antioquia.

La iniciativa no es nueva. EPM adquirió el proyecto el 31 de enero de 2013, cuando compró la empresa Espíritu Santo Energy por cerca de 70 millones de dólares. La operación le permitió hacerse con los estudios de prefactibilidad de la futura central.

En ese momento, la compañía contemplaba avanzar hacia los estudios de factibilidad, elaborar el estudio de impacto ambiental y tramitar ante la ANLA la respectiva licencia ambiental. Sin embargo, las prioridades de inversión y la construcción de Hidroituango llevaron a aplazar su desarrollo.

Espíritu Santo sumaría una cuarta parte de la capacidad de Hidroituango

La capacidad proyectada de 600 MW permitiría ampliar la generación hidroeléctrica de Antioquia y aportar energía firme al Sistema Interconectado Nacional. Como referencia, Hidroituango tendrá una capacidad total de 2.400 megavatios cuando estén operativas sus ocho unidades de generación.

La eventual construcción de Espíritu Santo requiere avanzar en los estudios técnicos, ambientales y de factibilidad, así como en los trámites correspondientes. Por ahora, el anuncio se refiere a la solicitud de reactivar los estudios y no significa que la obra tenga licencia ambiental, financiación definida o fecha de construcción.