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15 nov 2026 Actualizado 16:20

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Cayó Revancha en Medellín: jugador ganó $5.600 millones con un tiquete comprado por internet

El ganador acertó los números del sorteo 2735 de Revancha, adquirido a través de Baloto.com. Es la cuarta vez que cae el acumulado de este juego en 2026.

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Medellín, Antioquia

Un jugador de Medellín ganó $5.600 millones al acertar el acumulado de Revancha en el sorteo número 2735. El tiquete ganador fue comprado a través de Baloto.com, el canal digital de este juego de azar.

De acuerdo con la información entregada por Baloto, el ganador realizó una apuesta manual con los números 08, 11, 14, 26 y 40, además de la súper balota 15, combinación que le permitió quedarse con el premio mayor.

El resultado representa la cuarta vez que cae el acumulado de Revancha durante 2026 y, según la compañía, también es la cuarta ocasión consecutiva en que el tiquete ganador se adquiere por medio de su plataforma digital.

Más de 26.000 ganadores en el sorteo

Además del premio mayor de $5.600 millones, el sorteo dejó más de $5.700 millones en premios y un total de 26.057 ganadores.

La persona que acertó la combinación deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los procedimientos y requisitos para reclamar el dinero, a través de la página oficial www.baloto.com.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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