Capturaron a alias ‘Primo Gay’, el hombre más buscado de Antioquia

En un operativo conjunto de las autoridades en el norte de Antioquia, fue capturado Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, señalado como uno de los principales cabecillas de estructuras armadas ilegales y considerado el hombre más buscado del departamento.

Fuentes de Caracol Radio confirmaron que la detención se produjo cuando Uñates López se movilizaba procedente de Briceño, por la vía de salida hacia Ventanas.

En el procedimiento participaron unidades del Ejército Nacional, el Gaula Valle de Aburrá, BAIME1-CTI, GICOC y la Sijín de la Policía de Antioquia.

Alias Primo Gay perteneció al Frente 36 de las disidencias de las Farc y posteriormente habría pasado a integrar las filas del Clan del Golfo, de acuerdo con información divulgada por las autoridades departamentales.

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Recompensa de $640 millones

En abril de 2026, las autoridades habían elevado a 640 millones de pesos la recompensa por información que permitiera ubicarlo.

Su nombre estaba relacionado con investigaciones por homicidios, desapariciones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública en municipios del norte antioqueño.

En marzo de este año había logrado escapar de un operativo militar en zona rural de Briceño, en el que las tropas incautaron armamento y material de comunicaciones. En ese procedimiento fueron capturadas dos personas señaladas de pertenecer a su círculo cercano.

De las disidencias al Clan del Golfo

Durante agosto de 2026, las autoridades de Antioquia informaron que Primo Gay habría abandonado las disidencias de las Farc para incorporarse al Clan del Golfo.

Ese movimiento se produjo en medio de las disputas internas del Frente 36 y de la confrontación entre estructuras armadas ilegales por el control territorial en el norte del departamento.

Su trayectoria criminal y su conocimiento sobre explosivos lo habían convertido en uno de los objetivos de mayor interés para las autoridades.

Con esta captura, las autoridades logran detener a uno de los hombres señalados de tener un papel relevante en la confrontación armada que afecta a municipios del norte de Antioquia. Se espera que se entreguen detalles sobre su situación judicial y los procedimientos que seguirán tras su detención.

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