Cerca de 200 millones de animales mueren al año en carreteras de Colombia

Medellín

La infraestructura vial en el país está representando un desafío crítico para la fauna silvestre, porque se convirtió en uno de los principales depredadores, según las cifras que entregaron en el primer Congreso Latinoamericano y Colombiano de Ecología de Carreteras.

En este espacio académico se reveló que en Colombia cerca de 200 millones de animales mueren al año en las carreteras.

En Estados Unidos, más de un millón de animales mueren a diario por esta causa.

Una amenaza global

Desde la comunidad científica internacional advierten que la mortalidad de la fauna en infraestructuras de transporte es una de las principales amenazas directas que aceleran la extinción masiva.

Juan Carlos Jaramillo Fayad, docente investigador del ITM, explicó que “el impacto del atropellamiento es considerado como la segunda causa de mayor pérdida de fauna a nivel mundial”.

Sobre las cifras, el docente indicó que 475 millones de animales vertebrados mueren en Brasil al año y 1 millón de animales mueren diariamente en los Estados Unidos.

Las cifras en Antioquia

Según las cifras, solo en el Oriente antioqueño, a lo largo de 140 kilómetros de vía, mueren cerca de 575.000 animales al año debido al tráfico vehicular.

Otras subregiones como el suroeste de este departamento concentran preocupantes registros de accidentalidad vial contra especies nativas, posicionando a Antioquia como el departamento líder en investigación y diagnóstico de esta problemática en el país.

En tramos de alta biodiversidad del departamento de Antioquia, la infraestructura vial representa un desafío crítico para la fauna silvestre.

Especies más afectadas

Las especies más afectadas son los mamíferos, con el cincuenta por ciento de los registros que se tienen.

Animales como la zarigüeya, el oso melero y el zorro cangrejero sufren de manera directa el impacto, seguidos en magnitud por reptiles y aves.

La ecología de carreteras advierte que las colisiones representan la causa de muerte no natural más común para un tercio de las poblaciones de mamíferos, superando en letalidad a la caza o las enfermedades.

Encuentro académico

Para analizar esta problemática, se cumple en Medellín durante esta semana el primer Congreso Latinoamericano y Colombiano de Ecología de Carreteras, CLEC 2026.

Este evento es organizado por el ITM, RECOSFA y el Grupo de Trabajo de Transporte de América Latina y el Caribe.

En la sede del ITM se desarrolla este evento con expertos internacionales, representantes de la academia, diferentes entidades gubernamentales y ciudadanía.

En el encuentro se diseñan soluciones técnico-científicas y se pretende sentar las bases para políticas públicas de infraestructura verde en América Latina.

Carreteras como depredador

Las carreteras están actuando como un depredador no selectivo; caen todo tipo de animales; por lo tanto, se están perdiendo todas las funciones que la fauna presta a la naturaleza.

Dijo Juan Carlos Jaramillo Fayad, docente investigador del ITM, que Antioquia es líder en la investigación, estudios y reportes sobre este tipo de situaciones.

Explicó que hay otras regiones que preocupan: “el norte del país, cerca de la Concesión Ruta del Sol, sectores dos y tres. Igualmente, se tiene información en Santander, muy importante. Carecemos en regiones como Cundinamarca y Boyacá, donde esperaríamos un número mayor”.