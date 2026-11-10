Horóscopo del profesor Salomón HOY 10 de noviembre 2026: las cosas empezarán a mejorar para Virgo

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 10 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que los nacidos en este día van a tener nuevas oportunidades, cambios y soluciones; son personas exigentes y autoritarias.

El número de la suerte para los festejados será el 4963 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender una vela blanca y pida tres deseos.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Vinotinto.

Vinotinto. Número del día: 1176.

1176. Recomendación: Hacer una exfoliación en las manos con miel y canela.

Hacer una exfoliación en las manos con miel y canela. Código sagrado para la protección: Repetir 88829, para atraer el dinero.

Repetir 88829, para atraer el dinero. Fruta: Durazno.

Durazno. Decreto del día: “Hoy acepto los nuevos retos que Dios me da”.

“Hoy acepto los nuevos retos que Dios me da”. Lectura recomendada: Salmo 45.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 10 de noviembre:

Géminis

Hay que estar pendientes de las oportunidades que llegarán a sus vidas, pues podrían ser favorables. Quienes estén buscando casa o apartamento deben seguir creyendo, ya que podría presentarse una gran oportunidad para hacerlo realidad. Aprovechen esta racha de estabilidad que ha estado de su lado.

Número de la suerte: 4528

Libra

Las perspectivas pueden ser favorables para lo que están haciendo. Llegarán buenas oportunidades, personas dispuestas a ayudarlos y situaciones que podrán aprovechar. Presten atención a lo que ocurre a su alrededor para alcanzar sus objetivos. Tengan cuidado con las envidias y eviten contar sus planes a todo el mundo. En el amor, no permitan que sus acciones afecten su autoestima.

Número de la suerte: 3904

Acuario

Es momento de saber elegir. Pidan sabiduría e iluminación para tomar las decisiones correctas. Si están atravesando diferencias con alguien, lo mejor será buscar la reconciliación. Algunos recibirán una llamada que les traerá alegría, pues se trata de la confirmación de algo que estaban esperando y que finalmente llegará a sus vidas.

Número de la suerte: 1468

Tauro

Pueden llegar noticias importantes, entre ellas, la solución de situaciones que les venían preocupando. También podría aparecer ese dinero que estaban esperando y que llegará a su favor. Además, se concretará la firma de documentos pendientes, lo que les brindará tranquilidad y seguridad.

Número de la suerte: 7590

Virgo

Las cosas comenzarán a equilibrarse, mejorar y fortalecerse a su alrededor. Algunos tendrán oportunidades relacionadas con negocios de finca raíz. Quienes estén pensando en realizar un viaje podrán hacerlo y alcanzar resultados exitosos.

Número de la suerte: 0446

Capricornio

Mantengan la fuerza, el valor y la buena energía. Se aproximan situaciones interesantes, especialmente en el ámbito laboral y de los negocios. Recuerden tomar las cosas con calma para que todo pueda solucionarse de la mejor manera. En los juegos de azar, la suerte podría estar de su lado.

Número de la suerte: 5963

Cáncer

El dinero podría llegar pronto y en buenas cantidades. En el trabajo será necesario hacer algunos ajustes o considerar nuevas propuestas; acéptenlas y saquen el mejor provecho de esta buena racha. Los proyectos que tienen en mente deben compartirlos únicamente con las personas que puedan ayudarlos a hacerlos realidad.

Número de la suerte: 3604

Escorpio

Podrán alcanzar las metas que se han propuesto. Encontrarán las herramientas, las personas y los caminos necesarios para lograr lo que desean. Algunos que estén buscando oportunidades relacionadas con finca raíz podrán concretarlas. Además, muchos realizarán viajes que les traerán estabilidad, dinero y nuevas conexiones exitosas.

Número de la suerte: 0499

Piscis

Luchen por aquello que quieren y no se desanimen. Recuerden todas las cualidades que poseen y permitan que el apoyo de los demás sea un impulso para alcanzar sus objetivos. No desfallezcan. En el aspecto económico podría presentarse una mejoría que deberán aprovechar.

Número de la suerte: 8523

Aries

Podrían llegar cosas maravillosas en diferentes aspectos de sus vidas. Sin embargo, presten atención a la espalda, especialmente a la columna. También tendrán la posibilidad de llevar a cabo un proyecto que tenían en mente, con grandes bendiciones.

Número de la suerte: 4099

Leo

Es momento de hacer borrón y cuenta nueva, y de liberar los sentimientos negativos. Al hacerlo, podrán abrir nuevos caminos, pues el malgenio puede impedirles reconocer buenas oportunidades. Quienes estén buscando trabajo podrían conseguirlo, mientras que quienes quieran iniciar un emprendimiento encontrarán un momento oportuno para hacerlo.

Número de la suerte: 2702

Sagitario

Llegarán nuevas oportunidades y caminos que deberán observar con atención, pues podrían traer ganancias, estabilidad y buenos resultados. En diferentes ámbitos de sus vidas tendrán la posibilidad de brillar y sobresalir.

Número de la suerte: 7891

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