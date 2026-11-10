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10 nov 2026 Actualizado 17:02

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Dua Lipa sería una de las headliners de Coachella 2027: ¿Qué se sabe?

Un comentario de SZA en redes sociales habría revelado la posible participación de la británica en uno de los festivales musicales más importantes del mundo.

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Dua Lipa attends the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on January 27, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Dua Lipa attends the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on January 27, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images) / Aurore Marechal

PARIS, FRANCE - JANUARY 27: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Dua Lipa attends the Chanel Haute Couture Week Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on January 27, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
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Dua Lipa podría regresar al desierto de California para hacer parte de Coachella 2027, esta vez como una de las artistas principales. La noticia ha despertado la expectativa de sus seguidores, luego de que un comentario de la cantante SZA en Instagram dejara entrever los nombres de los posibles headliners de la próxima edición.

Según reportes de medios internacionales, Dua Lipa, SZA y Tame Impala estarían entre los artistas que encabezarán el festival. La conversación tomó fuerza después de que SZA mencionara a Dua Lipa y al proyecto musical liderado por Kevin Parker en una respuesta que posteriormente fue eliminada.

Sin embargo, la organización de Coachella todavía no ha confirmado oficialmente el cartel de 2027, por lo que la participación de los artistas continúa siendo una información reportada, pendiente de un anuncio formal.

El festival está programado para los días 9, 10 y 11 de abril, y del 16 al 18 de abril de 2027, en Indio, California, Estados Unidos.

De confirmarse su participación, Dua Lipa tendría la oportunidad de encabezar el evento con un espectáculo propio, después de su aparición en 2017 como invitada del DJ Martin Garrix.

Más información

Por ahora, los fanáticos deberán esperar el anuncio oficial para conocer todos los detalles de la próxima edición.

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