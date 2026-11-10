Paul McCartney y Ringo Starr volverán a tocar juntos en concierto en 2027: ¿Cuándo y dónde será?

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Ringo Starr and Paul McCartney attend the World premiere of "The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years" at Odeon Leicester Square on September 15, 2016 in London, England. (Photo by Anthony Harvey/Getty Images) / Anthony Harvey

Paul McCartney y Ringo Starr se reencontrarán en el escenario en 2027.

¿Cuándo y dónde será?

En el marco del festival de música VetsAid, organizado por el guitarrista de la banda de rock Eagles, Joe Walsh, los dos exBeatles se unirán a él para una actuación especial que tendrá lugar el 29 de enero en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

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¿Cuándo fue la última vez que se presentaron juntos?

La última vez que McCartney y Starr actuaron juntos fue en el concierto final de la gira “Got Back” de McCartney, celebrado en Londres, Inglaterra, en diciembre de 2024.

¿Qué canciones interpretaron?

Starr apareció en el tramo final del espectáculo y tocó la batería en las canciones “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” y “Helter Skelter”, de los discos “Sgt. Pepper’s” y “The Beatles”, respectivamente.

¿Qué dijo Ringo Starr después de tocar con McCartney?

“Ya está. Me marcho, pero he pasado una noche estupenda. Es fantástico tocar con mi viejo amigo, pero llega un momento en el que hay que volver a casa. Solo queda decir: nos vemos la próxima vez. Parece que esa próxima vez ha llegado”, dijo Starr en ese momento.

¿Con qué otros artistas se presentarán en ese festival?

Ambos se presentarán junto a otras agrupaciones como The Killers, The War on Drugs, St. Vincent y Lucius.

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¿Qué ha pasado con Ringo y Paul en 2026?

Starr lanzó su vigésimo segundo álbum en solitario, “Long Long Road”, esta primavera.

En la misma época, McCartney publicó su vigésimo álbum en solitario, “The Boys of Dungeon Lane”, que incluía la canción “Home to Us”, en la que participó Starr.