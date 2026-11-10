España pide suspender TikTok tras detectar miles de videos de abuso sexual infantil

El Gobierno español pidió evaluar la suspensión temporal de TikTok en el país, después de que una investigación de la fundación Maldita.es identificara más de 1.000 videos de abuso sexual infantil que acumulan más de 48 millones de visualizaciones.

La solicitud fue presentada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante la Agencia Española de Protección de Datos. La funcionaria considera que la gravedad de los hallazgos exige medidas inmediatas mientras se aclara cómo circula este material dentro de la plataforma.

Le podria interesar “Tras la denuncia, la plataforma TikTok solo eliminó algunos de los videos”: Director de Maldita.es

Tras reunirse con representantes de TikTok, Rego cuestionó la falta de respuestas concretas de la compañía. Según explicó, la empresa se comprometió a estudiar lo ocurrido, pero no presentó medidas técnicas, propuestas de auditoría ni mecanismos de verificación para evitar que estos contenidos sigan circulando.

Miles de perfiles bajo investigación

El trabajo de Maldita.es también identificó más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden material de abuso sexual infantil. De ese total, más de 7.000 operarían en español.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la facilidad con la que se puede encontrar este contenido. Rego aseguró que, mediante búsquedas de determinadas palabras en la aplicación, es posible acceder rápidamente a publicaciones relacionadas con violencia sexual contra menores.

Por esta razón, la ministra pidió a TikTok retirar los videos y perfiles identificados, conservar las pruebas y entregarlas a la Fiscalía. También solicitó un balance verificable de las cuentas suspendidas y los contenidos eliminados.

TikTok deberá responder por las medidas de seguridad

El Gobierno español también pidió revisar los mecanismos de moderación y el funcionamiento del algoritmo de la plataforma, al considerar que las herramientas actuales no están impidiendo la circulación de este material.

El Ministerio de Juventud e Infancia ya había solicitado a la Fiscalía que interviniera frente a los hallazgos y ahora busca que la Agencia Española de Protección de Datos evalúe la posibilidad de ordenar una suspensión excepcional de TikTok en España.

Por su parte, la compañía pidió a Maldita.es que compartiera los resultados de su investigación. La plataforma sostiene que no tener acceso a esa información le impide localizar y retirar los contenidos denunciados.

Mientras avanzan las actuaciones, el Gobierno insiste en que TikTok debe demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para proteger a los menores y evitar que su plataforma sea utilizada para difundir material de explotación sexual infantil.