Alemania retira drones chinos de sus instalaciones militares por temor a espionaje

El Gobierno alemán ordenó retirar todos los drones de fabricación china de sus instalaciones militares y restringió el acceso de vehículos de ese país a los cuarteles, ante el temor de que puedan recopilar y transmitir información sensible a los servicios de inteligencia de Pekín.

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La decisión fue adoptada por el Ministerio de Defensa, que confirmó que el Ejército dejará de utilizar modelos chinos y reemplazará los sistemas existentes por equipos de fabricación alemana o europea.

La semana pasada, todos los cuarteles recibieron la instrucción de suspender el uso de pequeños drones de fabricantes como DJI. La preocupación de las autoridades es que estos dispositivos puedan transmitir datos sobre las instalaciones militares, los ejercicios de entrenamiento y los sistemas de armamento.

Alemania también restringe el ingreso de vehículos chinos

Las medidas también afectan a los automóviles de fabricantes chinos como BYD, Geely y NIO. Según la revista alemana Der Spiegel, estos vehículos no podrán ingresar a determinadas zonas consideradas de seguridad dentro de las instalaciones militares.

Los soldados que tengan automóviles de estas marcas deberán estacionarlos fuera de los cuarteles y continuar su ingreso a pie. La restricción responde al riesgo de que las cámaras y los sensores de los vehículos recopilen información sobre las instalaciones y la transmitan a organismos de seguridad chinos.

La preocupación por la tecnología china

La decisión se produce después de que Alemania permitiera, en 2024, la compra de determinados drones chinos para cubrir las necesidades tecnológicas de sus Fuerzas Armadas. En ese momento, el Ejército elaboró una lista de modelos autorizados en la que figuraban dispositivos de DJI.

De acuerdo con Der Spiegel, las Fuerzas Armadas alemanas tendrían varios miles de estos equipos, adquiridos por comandantes locales.

La urgencia por incorporar drones llevó a priorizar las compras frente a las preocupaciones de seguridad. Sin embargo, las dudas sobre una posible transmisión de información hacia Pekín terminaron motivando el retiro de estos dispositivos.

El debate también cobró relevancia después de que militares noruegos comprobaran que algunos vehículos chinos alquilados durante unas maniobras habían registrado información importante.