Noche de Museos 2026: 6 lugares poco conocidos para redescubrir Bogotá

La iniciativa impulsada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, invita a recorrer Bogotá conociendo los diferentes lugares que no solo contienen objetos antiguos, sino que también albergan historias desconocidas para muchos, despiertan la curiosidad por entender el país y fomentan el ejercicio de memoria. Desde el 6 y hasta el 13 de noviembre podrá disfrutar de 80 museos y espacios creativos en más de 14 localidades.

Cuando se habla de museos, el Museo Nacional, el Museo de Botero, el Mambo y el Museo de Oro suelen ser los más recordados. En esta edición, le traemos 6 museos diferentes para conocer sobre tradiciones locales, memorias barriales y experiencias disruptivas.

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1. Museo de Trajes de la Universidad de América

Fundado por Edith Jiménez de Muñoz, pionera en la antropología en Colombia, el Museo de Trajes, patrimonio de la Universidad de América, llega como una propuesta para entender la historia de Colombia a través de sus tradiciones textiles.

El recorrido del museo abarca desde comunidades prehispánicas, pasando por la influencia europea con la llegada de los españoles, el legado de las comunidades afro, el mestizaje y las culturas indígenas vigentes.

Ubicado en el centro de Bogotá, el museo celebra la diversidad de Colombia, reconociendo a todos los actores de su historia.

Calle 10 No. 6-44.

6:00 p. m. – 9:00 p. m.

2. Museo Masónico Colombiano

Un lugar que permite acercarse a la historia de la masonería en Colombia, sus tradiciones y filosofía. Ubicado en el centro de Bogotá, el museo enseña cómo esta sociedad influyó en la historia política y social de Colombia en diferentes periodos históricos.

Es una apuesta diferente para aquellos interesados en sociedades que se rigen por códigos, lenguajes y costumbres ajenas a lo tradicional.

Carrera 5 #17-79

Entrada libre

2:00 p. m. – 12:00 a. m.

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3. Museo del Mar: Una mirada desde la capital

Ubicado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Museo del Mar invita a la concientización sobre el papel de los mares en el ecosistema que cuida y da vida al país.

Un espacio donde los visitantes puedan familiarizarse con la vida marina, así se encuentren y sientan lejanos a las costas y de las diferentes especies que habitan los océanos.

Calle 4 # 22 – 61

Entrada libre

4:00 p. m. – 10:30 p. m.

4. MAGMA Museo Interactivo del Riesgo

Ubicado en la parte occidental de la ciudad, MAGMA se convierte en un ambiente interactivo para que sus visitantes puedan aprender sobre los riesgos de la Tierra en movimiento.

Con experiencias interactivas de aprendizaje, el museo entra en el diálogo sobre la corresponsabilidad de todos ante situaciones de desastre y la implementación de acciones colectivas para preservar la vida, así como impulsar espacios de reflexión sobre dinámicas de comunicación ante la gestión del riesgo.

•Av calle 26 # 92 32

Hasta las 9:00 p. m.

5. Museo de la Ciudad Autoconstruida

Desplazándose al sur de la ciudad, el Museo de la Ciudad Autoconstruida es un espacio vinculado al territorio, es participativo, democrático, incluyente, que promueve el diálogo y el cuidado colectivo en favor de la vida y de la paz.

El museo reconoce la polifonía de voces, saberes, resistencias y acciones de las personas y colectividades del territorio; cuenta con una biblioteca, así como también con su propia huerta, ambos espacios buscan preservar las tradiciones como la siembra y las tradiciones barriales de Ciudad Bolívar.

Calle 71H Sur # 27-79

Entrada Libre

4:00 p. m. – 9:00 p. m.

6. Museo Comunitario Itinerante El Resbalón

Ubicado en el sur de la capital, el Museo Comunitario Itinerante es un espacio de la cultura viva del barrio Perdomo Alto de la localidad de Ciudad Bolívar.

El museo busca recuperar las memorias del barrio, las tradiciones populares y los procesos de construcción del barrio y el patrimonio de la localidad. Es el recordatorio de que un museo no se compone de monumentos gigantes y objetos inigualables; a veces se compone de la memoria popular.

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