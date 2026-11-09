¿Subirá o bajará el dólar en Colombia? Claves para entender comportamiento de la divisa esta semana

Imagen del dólar tomada de Getty Imagenes (crédito: aristotoo) // imagen de la bandera tomada de Getty Imagenes (crédito: Manuel Augusto Moreno)

El mercado cambió en Colombia; experimentó una semana de alta volatilidad. Tras el cierre de la semana pasada, el peso colombiano registró una leve depreciación, lo que ubica a la divisa en un escenario de alta expectativa tanto a nivel local como internacional.

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Quienes necesiten realizar transacciones en moneda extranjera, realizar pagos o seguir la dinámica de la economía nacional, deben tener presente estas claves para entender el comportamiento de la divisa en los próximos días.

Balance de la semana anterior

Durante la semana pasada, el peso colombiano cedió cerca de un 6.0 % frente a la divisa estadounidense. El par USD/COP cerró la jornada del viernes en $3.236, en comparación con los $3.218 registrados al cierre del viernes 30 de octubre, lo que representó una variación semanal al alza del 0.56% para el tipo de cambio.

De acuerdo con la firma Global66, este comportamiento estuvo presionado por el mercado de las materias primas. El petróleo WTI sufrió una corrección a la baja de más del 13%, cayendo hacia los USD 90.45 por barril. Esta caída del crudo, sumada a un dólar global que se mantuvo firme con el índice DXY en torno a los 102 puntos, limitó el desempeño de la moneda nacional.

¿Subirá o bajará el dólar?

Para comprender si el dólar bajará o subirá esta semana, es crucial tener en cuenta los siguientes factores:

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Este lunes se conocerá el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre. Para el viernes, se esperan los datos de producción industrial y ventas minoristas de septiembre.

El martes 10 de agosto se publicará el IPC de octubre de Estados Unidos, el dato más relevante de la semana por las expectativas de la Reserva Federal (Fed) para su reunión en diciembre.

Escenarios posibles para el USD/COP

En ese sentido, los dos caminos que se prevé para el dólar en Colombia son:

Si el EPC de EE. UU. resulta por debajo de lo esperado, se moderarían las expectativas de un nuevo incremento por parte del Fed en diciembre. Esto debilitaría el dólar a nivel global, permitiendo que el USD/COP corrija a la baja hacia el rango de $3.170 - $3.200.

Por el contrario, si la inflación en Estados Unidos es del alza, los inversionistas buscarían refugio en el dólar, lo que podría impulsar al USD/COP a experimentar un alza entre el $3.280 y el $3.320.

Actualmente, el USD/COP muestra una tendencia a la baja, ubicada entre los $3,180 y $3,270. Para este 9 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.237,83 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

El dólar estadounidense en Colombia cerró hoy, en un promedio de $3.269,21 COP, con un cierre de operaciones en el mercado interbancario de $3.269 COP, lo que representa un aumento de aproximadamente $30 frente al cierre anterior.

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