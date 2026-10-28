Llega a Bogotá la Noche de Museos Iberoamérica 2026

A partir del 13 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá junto con Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y con el objetivo de fortalecer el sector museal de la ciudad, celebrándose de manera exitosa cada año.

La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos se articulan en 2026 bajo el lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) “Museos uniendo un mundo dividido”, en una iniciativa conjunta de la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) a través del Museo de Bogotá.

La noche de museos, reunirá a más de 80 museos, en más 14 localidades de la capital y con la participación de instituciones museales de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que activarán una programación especial para acercarte a sus colecciones, historias, territorios y experiencias.

Esa noche, podrá asistir completamente gratis y disfrutar de la cultura y el entretenimiento que ofrecen estos países y historias.

Bogotá vivirá una noche en la que conectará con Iberoamérica y transformará el poder de los museos y su trabajo en red para incidir en distintos ámbitos de las dinámicas sociales, económicas, culturales y patrimoniales de las ciudades.

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