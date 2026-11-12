Los tres presidentes de Latinoamérica con mejor y peor imagen en noviembre: ranking Global Data

La consultora CB Global Data presentó su más reciente ranking de presidentes de Latinoamérica correspondiente a noviembre de 2026. Este estudio avalúa la percepción ciudadana de los mandamientos de la región y quiénes enfrentan los niveles más bajos de aprobación.

Los tres presidentes con imagen positiva

El ranking de este mes es liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 69,8% de imagen positiva. La mandataria registra además un 25,5% de imagen negativa y un 4,7% en la categoría “No sabe/No contesta”.

De acuerdo con los datos de Global Dara, Sheinbaum muestra un leve crecimiento frente al 63,3 % obtenido en octubre.

En el segundo lugar está Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con un 69,5 % de favorabilidad. Acumula un 24,9% de desaprobación y un 5,6% de NS/NC, mejorando su desempeño respecto al mes anterior, cuando registró un 68,3%.

El podio lo completa Laura Fernández de Costa Rica, con el 52,3 % de imagen positiva. Fernández presenta un 42,1% de imagen negativa y un 5,6% de NS/NC.

Los tres presidentes con menor respaldo

El expresidente de Paraguay, Santiafo Peña, se sitúa en el último lugar del ranking, el puesto 18, con un 24,7% de imagen positiva. Su desaprobación es del 69,8% y un 5,5% de NS/NC.

Peña también registró la mayor caída del mes, perdiendo -18,2 puntos en comparación con el 42,9 % de octubre.

Conviene mencionar que Peña se enfrenta a una pena máxima de 15 años de cárcel como parte de la investigación en su contra por el caso del intervenido Ueno Bank. El exmandatario fue destituido por el Senado tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones” a raíz del escándalo de Ueno.

El penúltimo lugar lo ocupó Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, con un 31,4% de imagen positiva. Acumula un 63,4% de imagen negativa y un 5,2% de NS/NC.

Por último, en el puesto 16 se ubicó el presidente de Chile, José Antonio Kast, con un 33,5 % de imagen positiva. Kast registró un 62,7 % de desaprobación y un 3,8 % de NS/NC.

De acuerdo con el reciente informe, el presidente con mayor crecimiento en su imagen positiva respecto a la medición anterior fue el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien logró una subida de +5,1 puntos porcentuales, alcanzando un 50,4% de aprobación en noviembre.

Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas. Sumó 64,2 millones de papeletas, mejorando también con creces sus resultados de 2022.

Lula asumirá su cuarto mandato, el segundo consecutivo, el 5 de enero de 2027 en Brasilia.

El estudio se llevó a cabo con un trabajo de campo realizado entre el 4 y el el 10 de noviembre de 2026. La muestra total fue de 51.350 casos en toda la región, con un tamaño de muestra de entre 1.930 y 3.931 casos por país.

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