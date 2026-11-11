Angie Rodríguez reveló nuevo chat con Laura Sarabia: “El presidente pide tiquetes y hoteles”

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, publicó en su nueva cuenta de X un chat con la excanciller Laura Sarabia, fechado el 15 de febrero de 2025, en el que esta última habría dado instrucciones para comprar tiquetes y reservar hoteles para el presidente Gustavo Petro.

En un video difundido a través de esa red social, Rodríguez aseguró que Sarabia, durante su paso por la jefatura de despacho, tenía a su cargo el manejo de la “agenda privada” del entonces mandatario.

Además, la exdirectora del DAPRE cuestionó estas solicitudes y puso en duda la necesidad de gestionar tiquetes y reservas hoteleras, teniendo en cuenta que Petro también contaba con aviones privados, viviendas privadas y diferentes cortesías durante sus viajes.

“Yo no me presté para eso. Cuando me di cuenta de lo que estaba enfrentando, dije que eso no va conmigo y que no me iba a prestar para eso”,sostuvo Rodríguez.

Asimismo, según la exdirectora del DAPRE, el presidente Gustavo Petro le solicitó gestionar los gastos de Vanessa Cortés, a quien identificó como la pareja “oficial” del entonces mandatario.

De igual manera, durante su declaración, Rodríguez aseguró que el teléfono celular utilizado por el presidente Gustavo Petro estaba registrado a nombre de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la Casa de Nariño y padrino de matrimonio de Laura Sarabia.

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Cabe destacar que Angie Rodríguez afirmó que la rectificación no cubre todas sus señalamientos contra Sarabia y que impugnará la sentencia:“No comparto esta valoración judicial”.

Por último, señaló que no se retracta de las acusaciones que lanzó contra Sarabia y en los próximos días presentará impugnación a la decisión que la obliga a retractarse.