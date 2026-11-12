Gobierno analiza nuevo crédito por 200 millones de dólares para atender la crisis del terremoto

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

Este miércoles se llevó a cabo una sesión de la comisión bicameral del Congreso que revisa la atención del terremoto del pasado 10 de agosto. Los legisladores citaron al ministro de Hacienda, el director de la UNGRD y el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe. Este último no asistió y se excusó.

De hecho, la ausencia de Uribe calentó los ánimos y desató varios cuestionamientos al Gobierno. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respondió que él no puede hablar de la reconstrucción porque no es competencia de su cartera, ya que la misma se enfoca en los temas presupuestales.

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Gómez señaló que él debe dar cuentas de los recursos disponibles en el presupuesto y que, en esa línea, la administración no descarta pedir un nuevo crédito por 200 millones de dólares para inyectarle más recursos al Fondo Milagro. El préstamo sería del Banco Mundial.

Desde el Fondo Milagro respondieron que a la fecha hay poco más de $624.000 millones aprobados, de los cuales se han invertido cerca de $7.400 millones, en su mayoría para demoliciones. Por otra parte, indicaron que tienen una planta disponible de 130 cargos, de los cuales 26 ya están ocupados.

El Gobierno también espera que al Fondo lleguen 2,7 billones más producto de una adición presupuestal que está pendiente en el Congreso. El proyecto ya fue aprobado en comisiones económicas y ahora se debatirá en las plenarias de Senado y Cámara.