Retiro de obras del Museo Nacional desata debate sobre la memoria histórica y los símbolos del M-19
La decisión de retirar algunas piezas del Museo Nacional reavivó las diferencias entre sectores políticos sobre cómo narrar el pasado del país y sus respectivos símbolos.
Retiro de obras del Museo Nacional desata debate sobre la memoria histórica y los símbolos del M-19
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...