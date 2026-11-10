Denuncian ausencia de nefrólogo en la Clínica Palermo para diálisis de periodista Adriana Betancur

Este martes, 10 de noviembre, habló en 6AM W, de Caracol Radio, Leonardo Betancur, hermano de la periodista colombiana Adriana Betancur, quien se encuentra hospitalizada en la Clínica Palermo a la espera de un proceso de diálisis que, según denunció su familiar, lleva tres días sin poder hacerse por la ausencia de un nefrólogo.

“Este martes inicia el tercer día de hospitalización en la Clínica Palermo a la espera de un nefrólogo que, curiosamente, no aparece. A veces no saben si lo llamaron ni quien lo llamó. El caso es que es el tercer día esperando que un nefrólogo pueda ver a mi hermana al punto de que hoy ya está entubada para poder proteger sus pulmones, y aún no hay nefrólogo”, explicó el caso.

Y es que, según afirmó, la situación médica se podría solucionar “con la presencia inmediata de un nefrólogo que pueda autorizar que a mi hermana le hagan diálisis, bien sea peritoneal como se lo ha venido haciendo durante todos estos años, o una hemodiálisis que pueda limpiar aún más rápido esta infección, una peritonitis que agarró a través del catéter peritoneal, con el que se realiza su diálisis cada día en casa”.

En esa línea, explicó que su hermana está entubada porque “se empieza a afectar su pulmón por la retención de líquidos. Retención de líquidos causada por la no diálisis. Entonces empieza a retener líquidos y, adicional, toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos. Todo es intravenoso y cada vez retiene más al punto de que la inflamación hace que casi no se reconozca, se le cierran los ojitos de lo hinchada que se pone, y claro, cada vez está más inquieta y saturando peor. Me la entuban anoche a las 10:00 y 11:00 de la noche para mantenerla sedada y que su cuerpo de repente reaccione mejor”.

Y agregó: “Mi mamá lleva las diálisis hasta la clínica, pero los médicos que allí la asisten no permiten la diálisis porque ese catéter se supone que está infectado. Eso es lo que está pasando en la clínica. Por otra parte, desde la unidad renal del Bosque, que es donde a mi hermana le llevan el tratamiento, dicen que pese a que sí hay una infección ahí, pues dializarse de manera continua, poner diálisis, sacar diálisis, poner diálisis, sacar diálisis, va a ayudar a limpiar, pero entonces eso lo tiene que autorizar un nefrólogo y se vuelve una discusión vacía porque soy yo y mi mamá diciéndole al profesional por dónde es que lo debemos hacer y, por supuesto, nuestro abogado tiene ningún peso frente a un médico”.

¿Qué responde la Clínica Palermo?

En esa línea, 6AM W se comunicó con los directivos de la Clínica Palermo, específicamente con el director médico Gerardo Burgos, y este confirmó que la periodista Adriana Betancur será trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, pues su condición es bastante delicada.

Así mismo, aclaró que sí hay nefrólogo en la clínica; sin embargo, mencionó que lo que ella requiere en este momento no es a ese especialista, sino a los intensivistas y urgenciólogos, pues la condición de la comunicadora es bastante grave.

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Escuche la entrevista completa a continuación:

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