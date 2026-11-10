Adriana Betancur permanece en UCI y recibe diálisis en la Clínica Palermo

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La periodista y presentadora colombiana Adriana Betancur permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, donde finalmente comenzó a recibir el tratamiento de diálisis que necesitaba.

Su familia había denunciado demoras en la atención y la ausencia de una valoración por parte de un especialista en nefrología.

De acuerdo con la actualización entregada por sus familiares, Betancur permanece en cuidados intensivos, pero actualmente respira por sus propios medios. Sus allegados están a la espera de su evolución clínica durante las próximas horas.

La familia sostiene que la periodista durante urgencias, no logró ser valorada por un nefrólogo, pese a que necesitaba una definición urgente sobre el procedimiento de diálisis.

¿Qué explica la Clínica Palermo sobre la atención?

Fuentes de Caracol Radio al interior de la institución señalan que, aunque la atención inicial en urgencias tomó varias horas, durante ese tiempo se adelantaban procedimientos para estabilizar a la paciente, quien habría llegado en una condición clínica bastante delicada, aparentemente con un cuadro de peritonitis.

Esta versión plantea que la prioridad del equipo médico fue atender la gravedad de su estado y estabilizarla antes de avanzar en otras intervenciones.

La denuncia que hizo pública su familia

En diálogo con 6AM W, Leonardo Betancur explicó que su hermana llevaba varios días hospitalizada sin recibir la diálisis que requería para tratar las complicaciones derivadas de una peritonitis asociada al catéter peritoneal que utiliza para su tratamiento renal.

Según su relato, la retención de líquidos comenzó a afectar su capacidad respiratoria y obligó a intubarla.

Por su parte, el director médico de la Clínica Palermo, Gerardo Burgos, aseguró que la institución sí cuenta con nefrólogo y explicó que, dada la gravedad del cuadro de la paciente, requería atención prioritaria de urgenciólogos e intensivistas.

Ahora, Adriana Betancur permanece en UCI y recibe diálisis. Aunque su familia reporta que está respirando por sus propios medios, su evolución médica continúa siendo objeto de seguimiento.