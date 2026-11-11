31,3 billones costó la accidentalidad laboral en 12 años, según el Consejo Colombiano de Seguridad.

Según el Informe de Siniestralidad Laboral de 2025 del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), son cuatro las actividades económicas que presentan más accidentes laborales en el país: la agricultura y ganadería, la minería, las actividades relacionadas con el suministro de agua y la industria manufacturera.

Según el análisis de esta entidad, son entre 8 y 11 accidentes los que se presentan por cada 100 trabajadores, cosa que además del riesgo latente que implica para quienes se dedican en el día a día a estas labores, implicó un costo cercano a los 31,3 billones de pesos para el país entre el año 2013 y 2024.

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Lo anterior demuestra un desafío persistente en el país, y es que, aunque en Colombia la accidentalidad laboral busca ser prevenida a través del Decreto 1072 de 2015, que establece el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cifras demuestran que los accidentes laborales siguen siendo frecuentes.

En el sector agrícola, la exposición constante al ruido, generado por herramientas motorizadas y maquinaria necesaria para las labores de mantenimiento y manejo de las cosechas, representa una vulnerabilidad constante de quienes se ocupan en este sector.

Durante la explotación de minas y canteras, los golpes siempre son un riesgo posible, pues los operarios están expuestos a rocas y herramientas que pueden caerse desde niveles superiores.

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En el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado, los trabajadores están expuestos a gases peligrosos dentro de pozos o tanques. La medición de estos y el uso de equipos especializados de suministro de aire son indispensables para esta actividad crucial.

Y finalmente, en la industria manufacturera, fragmentos metálicos e incluso chispas pueden impactar los ojos y el rostro de quienes manipulan pulidoras y otras máquinas indispensables para el oficio. Las gafas de seguridad y las pantallas faciales ayudan a reducir este tipo de accidentes.

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Así las cosas, aunque la seguridad y salud en el trabajo está reglamentada en el país, se hace evidente la necesidad de integrarla con rigurosidad y sobre todo también, la necesidad de generar conciencia sobre el uso de elementos de protección personal en el día a día, de lo que para muchos, son oficios cotidianos y que pueden contribuir significativamente a evitar accidentes y garantizar la continuidad de su labor.

Catalina Vejarano, líder del equipo de Libus, que precisamente se ha dedicado a la fabricación de elementos de protección especial por más de 20 años en Latinoamérica, asegura que “la protección de los trabajadores debe ser una prioridad para las empresas, especialmente en actividades donde existe una alta exposición a riesgos laborales.”

Además, confirmó que “los elementos de protección personal cumplen un papel clave y su elección debe responder a las condiciones y los riesgos de cada entorno laboral.”