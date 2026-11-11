Contraloría revela presuntas irregularidades en DNI: millonario sistema biométrico que no funciona

La Contraloría General le envió una comunicación a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitando información de algunos hallazgos con presuntas irregularidades en contratos firmados en el Gobierno Petro.

Se trata de 21 hallazgos que se han realizado en el marco de esa auditoría, pero solicita información de tres.

Uno de ellos es que pagaron $ 580 millones por un sistema biométrico que no funcionó.

Se trata de un contrato celebrado el 7 de octubre de 2022 con PROTACTICS S.A.S., por valor de $580.000.000, incluido IVA, cuyo objeto comprendió la adquisición de un sistema de biometría ABIS (Sistema Automatizado de Identificación Biométrica).

“La Dirección de Inteligencia Estratégica (DINTE), dependencia usuaria de la DNI, informó que el sistema nunca se puso funcionamiento durante las pruebas realizadas”, señala el documento.

Incluso el ente de control realizó una visita de inspección el 27 de octubre de 2026, en la Sede Operativa Definitiva de la DNI, ubicada en Funza (Cundinamarca), y afirmó que “el personal técnico de la entidad manifestó desconocer la ubicación y operatividad del servidor central del sistema ABIS y no contar con acceso para verificar su funcionamiento”.

En cuanto a los otros hallazgos, se trata del edificio de la sede operativa que visitó el ente de control. Afirmó que la entidad contrató a SUPREME CONSTRUCCIONES S.A.S. para elaborar los estudios y diseños del edificio F10 de su Sede Operativa Definitiva, en Funza (Cundinamarca).

El contrato de consultoría 044 de 2023 tuvo un valor de $362,3 millones y señaló que durante la construcción se necesitaron modificaciones que, según la Contraloría, debieron preverse desde la etapa de diseño

“El contratista del Contrato de Obra 103 de 2023, MOLEK INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S., manifestó su apropiación de los diseños. No obstante, durante la ejecución se requirieron modificaciones relacionadas con mayores y menores cantidades, actividades no previstas y ajustes técnicos, entre ellos, cambios en la resistencia del concreto, el espesor de algunos muros de 0,10 m a 0,15 m, incorporación de elementos metálicos y escaleras tipo gato, y sustitución de la solución inicialmente prevista para los servicios sanitarios por unidades portátiles. Estos aspectos debieron identificarse y contemplarse desde la etapa de diseño, por ser necesarios para la adecuada ejecución del proyecto”, aseguró en el documento.

El tercer asunto es un contrato del sistema contrainteligencia, el cual se firmó en noviembre de 2025 se firmó con el Grupo de Consultoría de Informática (GCI) por $1.155,6 millones y cuyo objetivo era desarrollar e implementar un sistema de información para automatizar la recolección y el análisis de datos de contrainteligencia.