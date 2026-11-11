Secuestraron a Nancy Gómez, primera dama de Uribia, La Guajira

La esposa del alcalde de Uribia, Nancy Gómez, fue secuestrada este miércoles a las 6:10 de la mañana en el departamento de La Guajira.

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Tras conocerse el hecho, el Gobierno ordenó el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública y la activación de un plan candado para lograr su rescate e impedir que los responsables la trasladen hacia territorio venezolano.

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el Gobierno, existirían indicios de una posible participación del ELN en el secuestro. Sin embargo, esta hipótesis está siendo verificada por las autoridades.

El Gobierno aseguró que fueron empleadas todas las capacidades del Estado para ubicar a Nancy Gómez, rescatarla sana y salva y llevar ante la justicia a los responsables.

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El operativo contempla especial atención a la zona fronteriza con Venezuela, ante la posibilidad de que los secuestradores intenten cruzar la frontera con la víctima.

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