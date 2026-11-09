Corte Suprema de EE. UU. da vía libre a construcción del muro fronterizo en Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos levantó la restricción judicial que impedía al Gobierno de Donald Trump continuar con un proyecto de infraestructura fronteriza en Texas. La decisión se tomó mediante un auto sin firma y tuvo una sola opinión disidente, la de la jueza Ketanji Brown Jackson.

El litigio comenzó cuando el Gobierno federal decidió dejar de aplicar decenas de normas ambientales para acelerar las obras. El Center for Biological Diversity y otras organizaciones cuestionaron esa medida y acudieron a los tribunales para impedir que avanzara la construcción.

La iniciativa, valorada en 1.700 millones de dólares, contempla barreras físicas, caminos para patrullajes, iluminación y tecnología de detección. Su alcance incluye terrenos del Parque Nacional Big Bend y del Parque Estatal Big Bend Ranch, donde conviven ecosistemas de desierto, río y montaña. La zona alberga cientos de especies de aves, además de linces y osos negros.

Las primeras excavaciones comenzaron en agosto, pero fueron suspendidas después de una fuerte oposición local. Ahora, con el aval del máximo tribunal, el Gobierno podrá retomar los trabajos.

La decisión generó críticas de las organizaciones demandantes. Laiken Jordahl, defensor de tierras públicas del Center for Biological Diversity, calificó el fallo como una decisión perjudicial y advirtió que la construcción amenaza uno de los espacios naturales más importantes de Estados Unidos.