Investigan muerte de joven de 21 años recluido en la cárcel La 40 de Pereira

Pereira

Se trata de Kevin Stiven Restrepo, un exmiembro de la Policía Nacional que había sido trasladado recientemente desde un centro penitenciario de Antioquia hasta la cárcel de varones de Pereira.

El hallazgo se produjo en uno de los baños de las áreas comunes del pabellón de Reclusión Especial del establecimiento carcelario, situación que motivó la intervención de las autoridades competentes.

Aunque una de las hipótesis preliminares apunta a un posible suicidio, las causas del fallecimiento todavía no han sido establecidas oficialmente y serán determinadas mediante las investigaciones y los resultados de Medicina Legal.

Desde la Secretaría de Gobierno de Pereira, informaron que las autoridades judiciales asumieron el caso para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del joven.

Tras el hallazgo, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) notificaron a la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, personal de criminalística del CTI participó en las diligencias correspondientes y en el traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde se realizará la necropsia.

De acuerdo con la información conocida, Kevin Stiven Restrepo había llegado a la cárcel La 40 aproximadamente un mes antes, procedente de un establecimiento penitenciario de Itagüí.

El joven cumplía una condena de siete años de prisión por el delito de favorecimiento de fuga de presos, relacionada con la salida de un detenido de una estación de Policía en Antioquia, cuando se desempeñaba como auxiliar de la institución.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados forenses para esclarecer las causas de su fallecimiento y determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos dentro del centro penitenciario de Pereira.