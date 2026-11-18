Dosquebradas

La determinación representa un fuerte golpe para el tejido empresarial y laboral de Dosquebradas, municipio donde la fábrica se convirtió durante décadas en un referente de la industria y en una fuente de empleo para varias generaciones de familias risaraldenses.

Uno de los principales impactos de la decisión recae sobre los colaboradores de la compañía. Para atender esta situación, Comestibles La Rosa anunció la implementación de un programa de retiro voluntario, dirigido a sus trabajadores, que incluirá beneficios económicos superiores a los contemplados en la legislación laboral y en la convención colectiva vigente.

Desde el terremoto, la empresa había adoptado diferentes medidas para acompañar a su personal, entre ellas permisos remunerados, vacaciones colectivas anticipadas, apoyos económicos, acompañamiento emocional y auxilios para trabajadores cuyas viviendas también resultaron afectadas.

Sin embargo, pese a estas acciones, la compañía concluyó que no existen las condiciones necesarias para reactivar su producción.

“A pesar de nuestros esfuerzos, las condiciones actuales no permiten mantener la operación de Comestibles La Rosa S.A. de manera sostenible”, señaló la organización en su pronunciamiento.

Nestlé continuará operando en Dosquebradas

Aunque la fábrica dejará de producir definitivamente, Nestlé confirmó que mantendrá en funcionamiento su centro nacional de distribución en Dosquebradas, una instalación estratégica para sus operaciones logísticas.

Esto significa que la multinacional conservará presencia empresarial en el municipio, aunque finalizará la actividad industrial desarrollada históricamente por Comestibles La Rosa.

Adicionalmente, Nestlé anunció que Colombia será, a partir del primero de enero de 2027, la sede de su nueva Región Andina, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

El cierre de Comestibles La Rosa se suma a las consecuencias económicas y sociales que continúa dejando el terremoto del 10 de agosto en el departamento.

Más allá de la suspensión de una actividad productiva, la decisión marca el final de una trayectoria empresarial que durante más de siete décadas estuvo ligada al desarrollo de Dosquebradas y a la generación de oportunidades laborales.

La principal preocupación ahora se concentra en el futuro de los cerca de 300 trabajadores afectados, así como en las repercusiones que tendrá la desaparición de esta actividad industrial sobre la economía local.