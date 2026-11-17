Risaralda

Este nuevo episodio aumenta la preocupación de los transportadores, que aseguran que transitar por la vía Panamericana se ha convertido en un riesgo constante debido a las amenazas, extorsiones, intimidaciones y ataques contra vehículos de carga y pasajeros.

Juan Diego Ortiz, integrante de la Confederación de Transportadores de Colombia, manifestó la preocupación del sector por las condiciones de inseguridad que persisten en esta carretera y la necesidad de adoptar medidas efectivas para proteger la vida de los conductores.

El gremio recordó que durante los últimos meses se han registrado hechos graves, entre ellos la quema de automotores y un caso ocurrido hace menos de dos meses, cuando un conductor tuvo que lanzarse a un río para escapar de un presunto ataque de integrantes del ELN y lamentablemente falleció.

“Nosotros hemos vivido un calvario con el tema de la seguridad, con el tema de los grupos subversivos, permanentemente con las extorsiones. Tenemos 15 carros quemados entre la vía Pereira-Chocó, Chocó-Medellín. Ha sido demasiado accidentada, demasiada violencia”, aseguró Ortiz.

Para los transportadores, estas situaciones no solo ponen en peligro a quienes trabajan diariamente en la carretera, sino que también afectan la movilidad de pasajeros, el abastecimiento y el transporte de mercancías entre Chocó y el Eje Cafetero.

Aunque las autoridades han anunciado refuerzos de seguridad en la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó, el gremio insiste en que se requieren acciones permanentes que permitan prevenir nuevos ataques y garantizar el tránsito por la vía Panamericana.

El bloqueo registrado en el sector de Tabor volvió a evidenciar las dificultades de seguridad que enfrentan los conductores, quienes reclaman respuestas y mayores garantías para desarrollar su actividad sin temor a convertirse en víctimas de los grupos armados.