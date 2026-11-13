Dosquebradas ha ejecutado el 80 % de las demoliciones aprobadas con recursos propios

Dosquebradas

Con recursos propios que superan los $3.050 millones, la Alcaldía de Dosquebradas ha avanzado en la demolición de las edificaciones que resultaron comprometidas por el terremoto del pasado 10 de agosto. De los 100 predios que cuentan con aprobación para este procedimiento, 78 ya fueron intervenidos, lo que representa un avance del 80 % en las labores orientadas a reducir riesgos y recuperar las zonas afectadas.

A estas acciones se suma el retiro de más de 42.000 toneladas de escombros, producto de las intervenciones realizadas en diferentes sectores del municipio, entre ellos el Hotel Veneton, Salyfe, Santa Mónica Plaza y La Capilla. Estas operaciones han requerido maquinaria, coordinación técnica y medidas de seguridad para retirar las estructuras afectadas y evitar nuevas situaciones de riesgo para las comunidades cercanas.

“Estos tres meses han representado un trabajo permanente y articulado para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de los Dosquebradas. Sabemos que todavía quedan retos por atender, pero continuaremos trabajando con celeridad en los procesos pendientes y en las intervenciones necesarias para completar las demoliciones aprobadas”, expresó Jhon Freddy Amaya, director encargado de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres.

A un poco más tres meses del terremoto, uno de los principales desafíos sigue siendo conseguir los recursos y mantener las intervenciones necesarias para avanzar en la recuperación de las viviendas, la infraestructura y los sectores afectados.