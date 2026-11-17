Pereira

La reconstrucción de Risaralda no solo implicaría recuperar viviendas, edificios e infraestructura. También obligará a replantear el uso del suelo y las zonas donde se permitirá construir, ante la necesidad de reducir los riesgos y garantizar mayor seguridad para las comunidades.

La Gobernación de Risaralda comenzó a promover una revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios afectados, con el propósito de identificar qué ajustes podrían requerirse a partir de las nuevas condiciones del territorio.

El secretario de Planeación de Risaralda, Johan Alexander Osorio, explicó que la estrategia busca establecer una hoja de ruta que permita orientar las futuras intervenciones, teniendo en cuenta las condiciones del suelo, las áreas de riesgo y las necesidades de desarrollo de cada municipio.

Uno de los principales desafíos será determinar qué sectores pueden continuar siendo utilizados para vivienda e infraestructura, cuáles requieren estudios adicionales y dónde podrían ser necesarias restricciones para evitar nuevas situaciones de riesgo.

“Se deben realizar múltiples estudios, principalmente de suelos, porque algunos lotes que mucha gente piensa que allí se puede volver a construir lastimosamente por el movimiento que tuvimos en el terremoto, algunos de esos terrenos van a tener que ser declarados como zona de riesgo no mitigable”, expresó el secretario de Planeación de Risaralda.

La Gobernación anunció que buscará extender esta estrategia a otras localidades afectadas por el terremoto, especialmente aquellas que enfrentan limitaciones presupuestales o no cuentan con equipos técnicos suficientes para realizar los estudios especializados.

El acompañamiento permitiría avanzar en la identificación de riesgos y en la formulación de propuestas para actualizar los instrumentos de planificación territorial.

Por ahora, los posibles cambios en los POT están en etapa de evaluación y no representan modificaciones aprobadas. Cualquier ajuste deberá sustentarse en estudios técnicos y cumplir los procedimientos establecidos.