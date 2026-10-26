Se hacían pasar por delincuentes para extorsionar a su vecino en Pereira: exigían $2 millones

Pereira

Dos hombres conocidos con los alias de ‘Cris’ y ‘Juanchis’ fueron capturados en Pereira cuando, presuntamente, se disponían a recibir dos millones de pesos producto de una extorsión. Lo que llama la atención del caso es que los señalados serían vecinos del comerciante afectado, a quien intimidaban con amenazas contra su vida y la de sus familiares.

Según la información de las autoridades, los hombres contactaban a la víctima mediante llamadas telefónicas y mensajes de chat, haciéndose pasar por integrantes de un grupo de delincuencia común para generar temor y presionarlo a entregar el dinero. La captura fue realizada en flagrancia por unidades del GAULA de la Policía en el momento en que, al parecer, iban a cobrar la suma exigida.

“En una operación del Grupo GAULA en la zona céntrica de la ciudad de Pereira se logra la captura de alias ‘Cris’ y alias ‘Juanchis’. Estas dos personas, mediante llamada telefónica y mensajes de texto, venían intimidando a un comerciante de esta zona de la ciudad exigiéndole 2 millones de pesos a cambio de no agredirlos físicamente tanto a ellos como a sus familiares”, indicó el teniente coronel, Diego Andrés Rodriguez Navarro, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.

Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares que serán parte del material de investigación. Después de ser presentados ante un juez, ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Uno de ellos, además, registra anotaciones judiciales por el delito de proxenetismo con menor de edad, según reportaron las autoridades.

El GAULA Risaralda informó que en lo corrido de 2026 ha capturado a 54 personas por extorsión y reporta una efectividad del 98 % en la resolución de casos relacionados con este delito. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier exigencia de dinero acompañada de amenazas a través de las líneas oficiales del GAULA.